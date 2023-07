Collegium Musicale ja Jaak Sooäär avaldasid Kreegi muusikaga albumi

Albumil kõlab Collegium Musicale esituses Kreegi kahe vihiku jagu vaimulike rahvaviiside seadeid, kooriteoste vahele ja peale kõlavad džässmuusiku Jaak Sooääre kitarriimprovisatsioonid. Dirigent on Endrik Üksvärav.

"Cyrillus Kreegi kohta öeldakse, et tema loomingus kohtuvad spirituaalne kargus ja ilmalik elurõõm. See iseloomustab ka seda albumit, kus toimub erinevate stiilide kohtumine. Ühelt poolt puhas ja ehe koorimuusika, nii nagu Kreek seda kirjutas, teisalt teatud mõttes piiride kompamine improvisatsioonide kaudu elektrikitarril," kirjeldas dirigent Endrik Üksvärav.

"Piiride laiendamine ja erinevate žanrite ühendamine on Collegium Musicalel olnud teadlikult valitud suunaks. Soovime seeläbi ühendada erinevat muusikat kuulavat publikut. Oleme seda teinud läbi mitmete koostöövormide, sh Erki Pärnojaga, Maria Faustiga, Sander Mölderiga, Nubluga, Soome bändiga Teflon Brothers," rääkis Üksvärav. "Koostöö Jaak Sooäärega on olnud pikaajaline ja on väga hea meel, et osa sellest nüüd ka talletatud sai."

Album on salvestatud Viimsi Püha Jakobi kirikus. Helirežii ja mastering Tanel Klesment, produtsent Peeter Vähi, bukleti koostas Hele-Mai Poobus, annotatsioonid ja tõlked Pirjo Joonas, fotod Kaupo Kikkas, Arne Maasik, kujundas Mart Kivisild. Albumi väljaandja on Estonian Record Productions.

Varem on Collegium Musicale andnud välja viis albumit, sh selle aasta alguses Erkki-Sven Tüüri koorimuusikaalbum "Canticum Canticorum Caritatis" (Alpha Classics), mis pälvis tänavu mais Saksa plaadikriitikute auhinna.

Jaak Sooäär on salvestanud üle 50 albumi ja tema 2004. aastal asutatud plaadimärgi AVA Muusika alt on tänaseks ilmunud üle 20 albumi.