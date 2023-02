Eesti 105. sünnipäevaks ilmus Erkki-Sven Tüüri koorimuusika album

Tegemist on Erkki-Sven Tüüri esimese koorimuusika albumiga ja sellele on koondatud kogu Tüüri koorilooming. Albumi nimilugu "Canticum Canticorum Caritatis" on kirjutatud ja pühendatud Collegium Musicalele ja Endrik Üksväravale.

"Selle albumi salvestamine on olnud pikk protsess – kõigepealt seetõttu, et esialgu ei olnud albumi väljaandmiseks piisavas koguses muusikat ja siis tabas maailma koroona-pandeemia. Kuid seda suurem õnn on nüüd lõpuks seda plaati käes hoida," ütles dirigent Endrik Üksvärav. "Oleme tänulikud plaadifirmale Alpha Classics ja loomulikult oleme tänulikud Erkki-Sven Tüürile, et ta meisse on uskunud. Anname rõõmuga talle võimaluse tunda ennast suurte orkestriteoste vahel ka kooriheliloojana."

Album on salvestatud EELK Viimsi Püha Jakobi kirikus. Helirežissöör on Tanel Klesment ja kaanefoto autor Kaupo Kikkas. Albumi kaassõna kirjutas muusikateadlane Kerri Kotta.

Albumi esitlus toimub kolmapäeval, 1. märtsil kell 18.30 Eesti muusika- ja teatriakadeemia black box'is, kus helilooja Erkki-Sven Tüür, muusikateadlane Kerri Kotta ja dirigent Endrik Üksvärav räägivad albumi saamisloost, Tüüri koorimuusikast ja albumil kõlavatest teostest.