Tüüri "Canticum Canticorum Caritatis" pälvis Saksamaa plaadikriitikute auhinna

Kokku nomineeriti nn pikka nimekirja 246 eelmise kolme kuu parimat ja huvitavamat uusväljaannet. Nominentide hulgast jõudis kriitikute nimekirja (Quarterly Critic's Choice) 30 võidutiitlit, millest koorimuusikažanris (Choral Music and Vocal Ensemble) võttis võidu "Canticum Canticorum Caritatis". Hindamiskriteeriumiteks olid kunstiline kvaliteet, repertuaari väärtus, esitlus ja helikvaliteet.

"Selline tunnustus on igas mõttes meeliülendav. Saada tagasisidet, et meie esitus ja muusika sellel plaadil lummab kuulama, see ongi ju peamine eesmärk, et pakkuda kvaliteeti ja emotsiooni," ütles dirigent Endrik Üksvärav.

Kõigil auhindade võitjatel on õigus kasutada kleebisena "German Record Critics' Award" tunnustust.

Erkki-Sven Tüüri koorimuusikaalbumi andis tänavu välja plaadifirma Alpha Classics (Prantsusmaa). Albumi salvestasid dirigent Endrik Üksvärav ja kammerkoor Collegium Musicale. Tegemist on Erkki-Sven Tüüri esimese koorimuusikaalbumiga. Albumi nimilugu "Canticum Canticorum Caritatis" on kirjutatud ja pühendatud Collegium Musicalele ja Endrik Üksväravale.

Album on salvestatud EELK Viimsi Püha Jakobi kirikus. Helirežissöör on Tanel Klesment ja kaanefoto autor on Kaupo Kikkas. Albumi kaassõna kirjutas muusikateadlane Kerri Kotta.