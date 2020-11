Erki Pärnoja kooriteos "Anima Mea" tuleb esiettekandele

Kontserdi esimeses pooles tulevad ettekandele Arvo Pärdi "Aliinale" ja "Stabat Mater", teises osas Erki Pärnoja ülestõusmispühade ööks kirjutatud 35-minutiline uudisteos "Anima mea".

Dirigent Endrik Üksvärava sõnul on tegemist teatud mõttes ebatavalise koosluse ja lähenemisega – Arvo Pärt ja Erki Pärnoja. Ka kontserdi algusaeg on ebatavaline – natuke enne südaööd. "Liigume koos muusikaga ühest päevast teise, sümboolselt justkui pimedusest valgusesse, surmast ellu, kurbusest rõõmu. Ja saame osa inimeseks olemise ilust."

"Anima Mea" ("Minu Hing" lad. k) on Erki Pärnoja esimene koorile kirjutatud heliteos, mis on valminud Collegium Musicale tellimusel ja algselt mõeldud esitamiseks ülestõusmispühadel. Teos on pühendatud autori leinavale sõbrale. Teoses kasutatud tekstid sisaldavad keldi palveid ja luulet Anna Haavalt ning Hasso Krullilt. Teose tekstide koostamisel andsid oma panuse Eero Epner, Anu Lamp ja Jaan Tammsalu.

Kammerkoor Collegium Musicale on läbi oma kümne tegevusaasta keskendunud eesti heliloojate loomingu tellimisele ja esitamisele, 2020. aasta on selles osas rekordiline – kokku jõuab publikuni kolme tunni jagu uut muusikat. Esiettekandena on tänavu juba kõlanud Erkki-Sven Tüüri "Canticum Canticorum Caritatis", Maria Fausti "Maarja missa", Gerta Raidma "Ja me oleme valgusest tehtud", Timo Steineri "Ülemlaul vaimsele vaprusele" ning viimasena jõuab publiku ette Erki Pärnoja "Anima mea". Lisaks koos Rascher Saxophone Quartetiga esitatud Arvo Pärdi "Veni Creator" ja "Cantate Domino Canticum Novum".

"Mul on tõepoolest väga hea meel, et Erki meie ettepaneku kooriteose kirjutamise osas vastu võttis. See protsess on olnud mõlemapoolselt väga rikastav, samuti muusikalisi piire laiendav," ütles dirigent Endrik Üksvärav. Rääkides uue muusika tellimisest lisas ta, et on täiesti teadlikult keskendunud eesti heliloojate muusika esitamisele ja tellimisele.

Kontserdist teeb ka raadioülekande ERR Klassikaraadio.

Korraldajad järgivad kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid ning publikule on palve kanda kontserdil maski.