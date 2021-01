Endrik Üksvärav Collegium Musicalest: eesmärk on jõuda kümne maailma parima koori hulka

Endrik Üksvärav selgitas, et tal tekkis kümme aastat tagasi ettekujutus, milline kõla võiks ühel kooril olla. "Sellist kõla Eesti koorimaastik tol hetkel veel polnud," ütles ta ja lisas, et hakkas ka ette kujutama, millised lauljad selle kõlaga sobiksid. "Sellest ei piisa, et sul on ainult meeslauljad, sul peaks ka naislauljad olema, kõigi lauljate kõla peaks olema see, mis selle moodustab."

Samuti tõi ta välja, et algusest peale oli tal eesmärk kaasata professionaalseid muusikuid. "Ma panin need inimesed laulma ja kokku tuligi see, mida ma tahtsin, mispeale sain aru, et see on võimalik," selgitas ta ja tõdes, et kui nad alustasid, siis oli neil 13 lauljat, kellest kuus on tänaseni veel liikmed.

"Eesmärk on jõuda tegelikult kümne maailma parima koori hulka," sõnas ta ja kinnitas, et nad on praegu selle poole ka teel. Üks võtmeküsimuseks selle juures on tema sõnul just nende kõla. "Kooride puhul on kõla väga eriline, sest kui orkestrite puhul on väga raske arvata, mis orkester parasjagu mängib, siis kui paned mitu koori laulma üht ja sama lugu, siis pole võimalik, et keegi ei ütle ära, mis koor see on."

Teine oluline aspekt koori juures on Endrik Üksvärava sõnul interpretatsioon, mis peab olema hästi tugev. "Loomulikult ka lauljate personaalne kvaliteet."