11. septembri, Arvo Pärdi sünnipäeva õhtul astub Collegium Musicale Tõnu Kaljuste dirigeerimisel üles koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga Pärdi päevadel sünnipäevakontserdil.

"Tänast päeva koos tähistada on rõõm ja see video on meie kingitus maestrole," ütles dirigent Endrik Üksvärav. "Arvo Pärdi muusika puudutab erinevaid inimesi maailma eri paigus, sõltumata nende soost, rahvusest või usutunnistusest. Saame olla ainult õnnelikud, et meil on selline helilooja. Palju jõudu ja tervist talle!"

Video "Da pacem Domine" valmimisele aitas kaasa Klassikaraadio eesotsas helirežissöör Ats Treimaaga ja videokunstnik Indrek Kasesalu. Kaamerate taga olid veel Elina Kasesalu ja Kati Treimann.