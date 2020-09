Kõlab Timo Steineri "Ülemlaul vaimsele vaprusele" esiettekanne

Helilooja Timo Steiner ütles, et Maeterlincki tekst "Tarkus ja saatus" on talle olnud rohkem muusika kui tekst.

"Sõnade kõlaline lumm sarnaneb üllatavalt muusikast kogetuga," iseloomustas ta. "Ilus, õilis, suureline… Oled justkui nõiutud, ühendatud mingisse erakordselt ilusasse voogamisse ja kaunid fraasid tiirlevad peas ja südames ööl kui päeval. See tunne on ilmselt tingitud ka eriliselt poeetilisest tõlkest. Otsustage ise: "meie lootuste kõige malbem tuhk", "juhtumustekobar väriseb armastusest", "ainus inimlik kõlbluse kinnispunkt", "on tarvis luua meie hinge välispinnale teatav kõrgendik"…"

"Kui need poeetilised fraasid ülelugemisel jälle kokku hakkavad kõlama, moodustuvad nendest sügavalt vooglevad mõtted, küsimised meie saatuse ja tarkuse järele, a la "Kas tark ei kannata kunagi?", "Kas ükski äike ei tumesta ta kodu taevast?"… Olen üritanud muusikaga mõnda enda jaoks olulist rida või mõtet "Tarkusest ja saatusest" alla joonida, üle küsida, üle tunda ja kuulata," rääkis helilooja.

Esiettekandega tähistab Collegium Musicale 10. sünnipäeva.

"Kümme aastat on möödunud kui kiirrongiga. Tagasivaade ehmatab natuke ennastki – nii palju on selle aja jooksul on teoks saanud. Lihtsam on vaadata hooaja või veel parem ühe kuu kaupa, aga eks see kõik üks vaimne vaprus on olnud," kommenteeris dirigent Endrik Üksvärav.

Keskmiselt 40 kontserti aastas andva Eesti tippkoori repertuaaris on esikohal Eesti heliloojate looming.

"Koori viiendaks sünnipäevaks tellisime viielt heliloojalt teosed, nüüd kümnendaks sünnipäevaks ainult ühe, aga selle eest mahuka nii vormilt kui sisult. Maeterlincki "Tarkus ja saatus" millel laupäeval kõlav teos põhineb, on muutunud paljude inimeste elusid ja võib-olla ka meie laupäevane kontsert saab kellegi jaoks elumuutvaks. Tegemist on igatahes väga elulise ja mõtleva paneva teosega," märkis dirigent.

Lavastuslikku poolt kirjeldades lisas Üksvärav, et kõik on minimalistlik: "Laseme loojatel kõlada, nemad on esil."

Kontserdi korraldamist ja koori tegevust toetavad kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tallinna linn ja Ida-Tallinna keskhaigla. Kontserdi kannab üle Klassikaraadio.