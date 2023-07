Pühalepa festivalil astuvad lavale "Klassikatähtede" võitjad

Festivalil astuvad üles kõigi viie hooaja võitjad: Marcel Johannes Kits (tšello), Katariina-Maria Kits (viiul), Sten Heinoja (klaver), Tanel-Eiko Novikov (löökpillid) ja Tähe-Lee Liiv (klaver).

"See on väga eriline ja suurepärane kokkusattumus, et nii esinduslik klassikatähtede kooslus just sellel nädalavahetusel Eestis on ja Hiiumaale tulla saab. Neil kõigil on aktiivne rahvusvaheline kontserttegevus. 2013. aasta saatesarja võitja Marcel Johannes Kits saabub vahetult enne Pühalepa festivali Berliinist ja sõidab pärast sinna kohe ka tagasi," rääkis festivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.

Tänavu kevadel möödus 10 aastat esimesest telekonkursi "Klassikatähed" hooajast. Lisaks võitjatele said saatesarjast hoo sisse mitmed teisedki klassikalise muusika virtuoosid ning mitmed neist on ka varasematel Pühalepa muusikafestivalidel üles astunud.

Seekordse Pühalepa muusikafestivali kava sisaldab lisaks kaasaegsete Eesti autorite loomingule ka klassikalist repertuaari. Nagu tavaks saanud, kõlab festivalil ka Hiiumaalt pärit helilooja Erkki-Sven Tüüri looming. Lõppkontserdil on kaastegev Hiiumaa kammerorkester, dirigent Endrik Üksvärav.

Festivali kava:

Reedel, 4. augustil kell 18 Pühalepa kirik

Löökpilliduo: Heigo Rosin ja Tanel-Eiko Novikov, "Klassikatähed" 2018 võitja

Kavas: Johann Sebastian Bach ja Nathan Daughtrey

Laupäeval, 5. augustil kell 13.30 Kärdla kirik

Akordioniduo: Henri Zibo ja Mikk Langeproon

Kavas: Erkki-Sven Tüür, Peeter Süda, Juha Salmesvuori, Jacob ter Veldhuis, Leon Böellmann, Julio Oscar Pane

Laupäeval, 5. augustil kell 18 Kärdla kirik

"Klassikatähed" 2013 ja 2016 võitjad

Marcel Johannes Kits (tšello) ja Sten Heinoja (klaver)

Kavas: Erkki-SvenTüür, Lepo Sumera, Eduard Oja, Mart Saar, Benjamin Britten

Pühapäeval, 6. augustil kell 13.30 Kärdla kirik

"Klassikatähed" 2014 ja 2020 võitjad

Katariina Maria Kits (viiul) ja Tähe-Lee Liiv (klaver)

Hiiumaa kammerorkester

Dirigent Endrik Üksvärav

Kavas: Rudolf Tobias, Erkki-Sven Tüür, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, Tõnu Kõrvits