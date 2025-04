Muusika on loodud 13. sajandist pärit tekstile, mis kirjeldab Kristuse ema kannatusi oma poja risti juures. Dirigent Tõnu Kaljuste rõhutas, et James MacMillani teosed on nende repertuaaris olnud juba 20 aastat, "Stabat mater" on aga nii sisu kui muusikalise intensiivsuse poolest mõtteline järg helilooja varasemale teosele "Seitse viimast sõna ristil". Eestis kõlab "Stabat mater" esmakordselt.

"MacMillan kasutab kaasaegset helikeelt selle 13. sajandi teksti interpreteerimisel. See, mis on kaasaegne helikeel, on iga inimese enda otsustada, aga see, mis on kaasaegne elu, ei ole muutunud. See on samasugune traagika, mis ta oli 13. sajandil, seega inimene ei ole muutunud. Aga see, kuidas inimene tänapäeval seda teksti loeb, seda on huvitav jälgida, seda ma kutsun kuulama," rääkis Kaljuste.

"Stabat mater" kõlab 17. aprillil Tallinnas EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis ning 18. aprillil Tartus Pauluse kirikus.