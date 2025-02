Jazzkaar avalikustas tänavuse festivali põhiprogrammi

Mullusel festivalil üles astunud Snarky Puppy's tegutsevad Bill Laurance ja Michael League esinevad seekord Tallinnas oma intiimse duoga ning üle üheksa aasta saabub taas Jazzkaarele salapärase maski taha peituv minimalistlik pianist Lambert Saksamaalt.

Lisaks astuvad festivalil üles ka Ameerika Ühendriikide saksofonisti Lakecia Benjamin, Detroiti kultuuri kihistusi tutvustav James Carter Organ Trio ning Kanada elektroonilise jazz'i artist Anomalie. Kuulda saab ka trummitriot koosseisus Christian Lillinger, Arkady Gotesman ja Kresten Osgood.

"Tänavusel festivalil teeb ilma jazzmuusikute uus põlvkond, nende ajastu meeleolusid ja trende kajastav muusika. Uhkust võib tunda ka selle üle, et üha enam on silmapaistvate loojate seas tipptasemel naismuusikuid, on need siis meie Karmen Rõivassepp, Anna Kaneelina ja Kertu Aer, Lakecia Benjamin või Jazzmeia Horn," leidis festivali kunstiline juht Anne Erm ning lisas, et ootab väga avakontserti, kus Kristjan Randalu toob koos muusikutega fookusesse Eesti nüüdismuusiku Jaan Räätsa klaveriloomingu "Marginaalid".

Anna Kaneelina Autor/allikas: Jazzkaar

Lavale astub ka sametise häälega Ameerika jazz-vokalist Jazzmeia Horn, šansooni- ja jazz'i-klassikast pakub tõlgendusi prantsuse kvintett Poetic Ways ning Portugalist tuleb Tallinnasse esinema 2017. aasta Eurovisiooni võiduloo kirjutanud Luisa Sobral. Kaasaegsemat gruuvi pakub noorte muusikute kollektiiv Roseye Hollandist ja Telliskivi Loomelinnaku sünnipäeva tähistab Jazzkaar koos laulva basskitarristi Adi Oasisega.

Kohalike ja välismaiste muusikute koostöödest saab nautida Noor Jazzitalent 2024 laureaadi koosseisu Kertu Aer 4, endiste koolivendade Patrik Grundström ja Erki Pärnoja muusikat koos Ahto Abneriga. Pianisti Mathei Florea koosseisuga New Grounds liitub Iisraeli tippkitarrist Gilad Hekselman ning Madis Muul esitleb oma trio uut albumit koos India löökpillimängija Giridhar Udupaga, kes annab soolokontserdi ka Tartus.

Adi Oasis Autor/allikas: Clement Dezelus

Maria Faust & The Economics esitavad Draamateatri menulavastuse "Rahamaa" jaoks kirjutatud ja nüüd ka plaadile salvestatud muusikat. Tõnu Naissoo toob oma kvintetiga lavale hiljuti ilmunud albumi "Naissoo Freeform Quintet" muusika ning Keelepeksjad esitlevad uut albumit "Kalev tuli koju" koos Jaan Pehkiga.

Noori tegijaid tutvustab festival kontsertõhtul "Nota bene", kus astuvad üles eksperimentaalsust hindav multiinstrumentalist Kristjan Kannukene ning energiat tulvil pianisti Mikk Kaasiku kvintett. Koosseisus Anemoon astuvad üles Anett Tamm ja Anna-Regina Kalk.