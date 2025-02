Lee Quartet: me ei soovi piirduda žanriliste raamidega

Lee Quartet on noorte jazz-muusikute ansambel, mis ühendab endas värske energia ja uudsed lähenemised traditsioonilisele jazz'ile. Kvartetti kuuluvad Kirte-Lee Keskel (vokaal), Ilmārs Priede (kontrabass), Aron Talu (trummid) ja Madis Sikk (klaver).

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Kirte-Lee Keskel: Oleme Madisega juba aastaid koos loomingut kirjutanud ning meie koostöö toimib väga hästi. Valisin muusikud, kellega tean, et kõik tuleb loomulikult, sest oleme varem palju koos musitseerinud. See andis mulle kindlustunde oma loominguga tegelemiseks.

Madis Sikk: Ma ei ütleks, et olin üllatunud kui koosseisu teisi nimesid kuulsin. Oleme varem koos mänginud ning muusikaliselt hästi klappinud. Ütleks, et lihtsalt loomulik ja loogiline valik.

Kuidas kirjeldate oma loomingut?

Kirte-Lee Keskel: Püüan oma loomingus väljendada seiklushimu, üritades iga hetk uusi nüanss leida. Ei soovi piirduda kindlate žanriliste raamidega, vaid lasen muusikal voolata. Püüan muusikas peegeldada oma isiklikke kogemusi ja emotsioone.

Madis Sikk: Ühe sõnaga on seda pea võimatu kirjeldada. Oleme üsna erinevad isiksused. See peegeldub ka muusikas ning ma ei usu, et halvas mõttes. Pigem lisab kontraste ja värve. Kirjutatud lood on svingivast jazz'ist funk'ini ning laulud räägivad seisunditest, mida on arvatavasti kõik kogenud. Loodame, et kuulaja peab meie loomingusse veidi süvenema, et sellest aru saada, sest tegemist ei ole popmuusikaga.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid? Kuhu tahaksite jõuda ja mida teha?

Loodame TUJA festivali saavutada lavalise kooshingamise tunde ning seda tulevastesse projektidesse edasi kanda. Kindlasti innustab festival meid muusikat edasi kirjutama. Tahaksime jõuda seisundini, kus muusika kirjutamine tuleb loomulikult, kõigile nauditavalt ning väga viljakalt.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Kirte-Lee Keskel: Soovime, et meie muusikasse sukeldudes ning kontserdi ajal oleks võimalik põgeneda igapäevaelu kiirusest ja leida eneses hetkeks rahu.

Madis Sikk: Kontraste, julgust katsetada, huvitavaid soolosid. Ära ei tüüta.

Kui peaksite valima ühe kuulsa muusiku, kellega lava jagada või muusikat koos kirjutada, siis kes see oleks? Miks just tema?

Kirte-Lee Keskel: Inspireerivaid muusikuid ning eeskujusid on väga palju. Mind kütkestab väga bigbändi muusika. Eestimaisetest bigbändidest jääb kahtlemata silma New Wind Jazz Orcherstra, kelle kontsertidest olen palju inspiratsiooni saanud. Kui peaksin ühe laulja välja tooma, kellega lava jagada, siis see oleks kahtlemata Cecile McLorin Salvant.

Madis Sikk: Mina valiksin äsja lahkunud Quincy Jonesi. Tema kogemus, muusikaline geniaalsus ja žanriline laiahaardelisus olid hindamatud. Need Grammyd ei tulnud ilma asjata.

Millist muusikat ja artiste ise kõige rohkem kuulate?

Kirte-Lee Keskel: Kõige rohkem kuulan kindlasti traditsioonilist vokaal- ning instrumentaal-jazz'i. Lisaks inspireerib mind ka klassikaline muusika. Jazz-muusikutest on minu suurimad eeskujud Nancy Wilson, Carmen McRae, Chick Corea, John Coltrane, Herbie Hancock, Thelonious Monk ja paljud teised. Tänapäeva jazz-lauljatest hindan tohutult Cecile McLorin Salvantit ja Samara Joyd – nende tehnilist täpsust ning laitmatut stiilitunnetust.

Madis Sikk: Mina kuulan jazz'i ning klassikalist muusikat. Enim satun kuulama contemporary jazz'i viljelevat Ari Hoenigit ja tema triot. Kodumaistest artistidest kuulan tihti Kristjan Randalu loomingut. Tean, et meie koosseisu solist Kirte-Lee hindab kõrgelt traditsioonilist jazz'i, Aron funk'i ja Ilmars samuti analoogseid žanreid. Võib öelda, et kuulame muusikat, mis ka meie poolt ettekandele tuleb.

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 4.–8. märtsini Tartus, Pärnus ja Tallinnas.