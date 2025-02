RMF-Collective: põimime laval kokku muusika ja tantsu

Rütmimuusikafestivalil Tudengijazz 2025 astub tänavu lavale kuus koosseisu. Teiste hulgas ka koosseis RMF-Collective, kes on oma loomingus põiminud kokku nii muusika kui ka tantsu.

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Meie koosseisu pani kokku trombonist Dmitri Moissejev, kes pakkus kursusekaaslastele välja idee esitada Steve Colemani loomingut koos tantsijatega. Projektis lõid kaasa Alec Aleksejeva (bass), Marten Männa (trummid) ning Stella Liivik (klaver).

Peale seda hakkas välja kujunema RMF-Collective. Hiljem liitusid meiega tantsija Kaisa Marta Krause ning kitarrist Richard Raun.

Kuidas kirjeldate oma loomingut?

Meie looming on kompleksne, multidimensionaalne, emotsionaalne. Samas on kõige selle keerukuse taga selgelt põhjendatud motiivid ning lihtsamad detailid, mis loovad terviku.

Kust pärineb teie koosseisu nimi?

RMF-Collective ehk rhythm (rütm), movement (liikumine) ja flux (voolamine).

Tahtsime nime, mis peegeldaks nii muusikat kui ka liikumist. "Rhythm" viitab meie muusikalisele ülesehitusele ehk keerukatele rütmikombinatsioonidele, "movement" tantsule ja "flux" pidevale muutusele ja voolamisele.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid - kuhu tahaksite jõuda ja mida teha?

Tahaks esineda festivalidel Sõru Jazz, Jazzkaar, Pori Jazz, North Sea Jazz ja Montreal Jazz Festival. Unistuste kontsertpaik on näiteks Blue Note NYC. Kavatseme avaldada oma muusikat ning miks mitte võita ka Grammy.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Spontaanset energiat ja üllatusi – kunagi ei tea, mis meie lugudes järgmisena juhtub – eksperimentaalseid helimaailmu, tantsu ja liikumist ning kindlasti häid emotsioone.

Kui peaksite valime ühe kuulsa muusiku, kellega lava jagada või muusikat koos kirjutada, siis kes see oleks? Miks just tema?

Steve Colemani, kuna just tema muusika on meie omaloomingut kõige rohkem mõjutanud. Me oleme tänu Dmitri armastusele Colemani loomingu vastu seda muusikat palju õppinud, mänginud ning analüüsinud.

Millist muusikat ja artiste ise kõige rohkem kuulate?

Meie bändiliikmetel on kõigil oma muusikamaitse, mis kindlasti rikastab meie loomingut. Aga artistid, keda soovime kindlasti välja tuua on Snarky Puppy, Louis Cole, Steve Coleman, Yussef Dayes, Earth, Wind & Fire.

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 4.–8. märtsini Tartus, Pärnus ja Tallinnas. Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.