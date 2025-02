Duo Tundmus Meets the Band: meie lood on justkui miniatuurid meie elust

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Meie duo sai alguse Heino Elleri muusikakoolis Jürmo Eespere ansamblitunnis. Valmistusime ansambliga Chick Corea tribüütkontserdiks ning sellega seoses pidime esitama mitu ühist klaveri-vokaali sissejuhatust. Koos musitseerides saime aru, et meil on hea klapp nii muusikutena kui ka inimestena.

Kuidas kirjeldate oma loomingut?

Meile on oluline, et igal lool oleks tugev sõnum, nii lüüriliselt kui ka muusikaliselt. Meie lood on justkui miniatuurid meie elust, tundmused, mis on meid enim inimestena muutnud või mõjutanud. Enamasti kirjutab Gloria (laulja) lüürika ning mina, Lisanne (pianist) harmoonia. Kui kirjutan harmooniat, mõtlen kirjutades ka loo sõnumile ning sisule. Gloria suudab minu muusikalised ideed ja visiooni kaunilt sõnadesse panna. Mõnikord, kui mul on väga kindel visioon, kirjutan sõnad ise. Samuti on meil lugusid, millele Gloria on ise harmoonia ja sõnad kirjutanud.

Kust pärineb teie koosseisu nimi?

Eesti keele seletavast sõnaraamatust otsides on tundmuse tähendus psühholoogias "emotsionaalne suhtumine ümbritsevasse ja iseendasse". Tundmustes väljendub rahulolematus või rahulolu.

Meie duo esimene ülesastumine oli 2022. aasta Jazzkaare linnaruumiprojektis, mille jaoks oli vaja duole nime. Otsisime nime, mis väljendaks meie duo eesmärki, milleks on kuulajas äratada erinevaid tundmusi traditsioonilise jazz'i helikeele kaudu.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid, kuhu tahaksite jõuda ja mida teha?

Tahame kindlasti palju muusikat kirjutada ja salvestada. Praegu salvestame oma debüütalbumit "Sleepless Nights", mis ilmub 2025. aasta suvel. Meil on juba palju ideid järgmisteks projektideks, meil on muusikaliselt veel palju maailmaga jagada!

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Lugusid meie peagi ilmuvalt debüütalbumilt ,,Sleepless Nights". Oleme oma viimaste aastate tundmused ja muusikalised otsingud albumiks kirjutanud ning kontsertidelt võib oodata rohkelt swing'i, mõtlikke ballaade ning jõulist bluusi.

Kui peaksite valime ühe kuulsa muusiku, kellega lava jagada või muusikat koos kirjutada, siis kes see oleks? Miks just tema?

Gloriale on Eesti muusikamaastikul muljet avaldanud Erki Pärnoja oma tugeva muusikalise energiaga. Gloria sõnul suudab Pärnoja kuulajat justkui hüpnotiseerida, viies ta sügavale muusika sisse.

Lisannele meeldiks koos muusikat kirjutada Kanada jazz-laulja ja laulukirjutaja Caity Gyorgyga. Gyorgy juures võluvad Lisannet enim lauljatari enda kirjutatud laulud, mille helikeel on American Songbooki stiilis, kuid lüürika on kaasaegne ning omapärane.

Millist muusikat ja artiste ise kõige rohkem kuulate?

Gloria kuulab peamiselt nii selle kui ka eelmise sajandi aktiivsemaid nais-jazz-vokaliste: Nancy Wilson, Ella Fitzgerald, Jazzmeia Horn, Cecile McLorin Salvant.

Lisanne kuulab palju 40ndate-50ndate traditsioonilise jazz'i pianiste, näiteks Oscar Peterson ja Bud Powell. Kuid ka palju praegu aktiivselt tegutsevaid muusikuid, kes viljelevad traditsioonilist jazz'i, nagu näiteks lauljatarid Samara Joy, Caity Gyorgy ja pianist Konrad Paszkudzki.

*

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 4.–8. märtsini Tartus, Pärnus ja Tallinnas. Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.