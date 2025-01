Noorte rütmimuusikafestival TUJA kuulutas välja artistid ja programmi

Tänavu 43. korda toimuval Tudengijazzil osalevad duo Tundmus Meets The Band, Pukk/Lehto/Kaasik/Mäetalu, Lee Quartet, Kristiina Valdman kvartett, RMF-Collective ja Kairiin Kukk kvintett.

Noorte rütmimuusikafestivali esinejad valib traditsioonidele kohaselt iga aasta pimekuulamise teel välja žürii. Sel aastal kuulusid žüriisse Maian Kärmas, Elo-Liis Parmas, Eeva Trei, Karmen Rõivassepp, Birgit Krullo, Lauri Kadalipp, Ivo Heinloo ja Fabian Dudek.

Saksofonist ja helilooja Lauri Kadalipp tõdes, et Eesti noorte kollektiivide helikeel on kõige paremas mõttes küllaltki eripalgeline.

"Kuulates nii mitmeid saadetud taotlusi, on väga hea meel tõdeda, et peale kasvavad noored julgevad katsetada ja avastada mõnuga jazz'i piire teiste žanritega, samal ajal säilitades rohkem-vähem jazz'i selgroo ja olemuse. Nagu öeldakse – jazz'is ei ole valesid noote, vaid tuleb iga mängitud nooti ebainimliku pühendumusega mängida ja vaadata seejärel, mis edasi saab," sõnas ta.

Raadio Tallinna vedaja, muusik ja laulukirjutaja Maian Kärmas kiitis noorte omaloomingut. "Eriti põnev on pimekuulamisel see hetk, kui tunned ilmeksimatult ära, et tegemist on originaalmaterjaliga, millel on iseteadliku ja leidliku lähenemise kõla – pilli suudab nii mõnigi hästi mängida, aga kas tal on ka ideid? Ja tundub, et ideid noortel on."

Noorte rütmimuusikafestivali Tudengijazz kontserdid toimuvad Tartus, Pärnus ja Tallinnas 4.–8.märtsini. Festivali programmi avab 4. märtsil Tallinnas Philly Joe's Jazziklubis toimuv avajämm.