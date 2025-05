Vox Clamantis toob esiettekandele Arvo Pärdi 1970-ndatel loodud teose

Pühapäeval, 4. mail tuleb ansambli Vox Clamantis esituses maailma esiettekandele Arvo Pärdi teos "Prayer to the Holy Trinity".

Tallinnas Niguliste kirikus ettekandele tulev teos on loodud 1976. aastal, kuid oli algselt mõeldud isiklikuks muusikaliseks tervituseks. Arvo Pärdi Keskuse arhiivitöö tulemusel jõuab see nüüd publiku ette.

"Prayer to the Holy Trinity" on üks Pärdi varasemaid katseid luua muusikat religioossele tekstile. Teose keskmes on Püha Kolmainu palve, mis kõlab 12 korda. Meloodia on tuletatud sõnarõhkudest ja intonatsioonist – see kompositsiooniline lähenemine saab edaspidi lahutamatuks osaks Pärdi muusikalisest mõtlemisest.

1970. aastatel elas Arvo Pärt läbi pikema loomingulise kriisi, mistõttu kirjutas ta vaid mõned kontsertteosed. Seda aega iseloomustab intensiivne muusikaline ja vaimne otsing. Külaskäigud Kuremäe kloostrisse, kus võis kuulda kõrgel tasemel kirikulaulu, pakkusid heliloojale tuge ja inspiratsiooni. "Prayer to the Holy Trinity" on muusikaline tervitus Kuremäe kloostri tollasele ülemale, ema Varvarale.

Selliseid väikeseid muusikalisi kingitusi on Arvo Pärt oma pika loometee jooksul kirjutanud üle kaheksakümne. Need on omalaadsed väikevormid, mis on loodud eesmärgiga õnnitleda, tervitada või tänada. Ehkki mitmed neist mõjuvad tervikliku muusikapalana, pole enamjaolt tegemist kontsertteostega, vaid eripärase muusikalise suhtlusega.

Arvo Pärdi Keskus alustas tööd helilooja muusikaliste tervituste uurimisega 2020. aastal ning sel aastal ilmub Arvo Pärdi 90. sünnipäeva puhul väljaanne "Tänuga. Südamlikult. Armastusega. Muusikalised tervitused Arvo Pärdilt". Raamatu väljaandmine ajendas miniatuure salvestama ning koostöös Jaan-Eik Tulve ja ansambliga Vox Clamantis jõuab üks tervitus, "Prayer to the Holy Trinity" publiku ette.

Teose "Prayer to the Holy Trinity" esiettekanne toimub 4. mail Niguliste kirikus kontserdil "Da pacem. Arvo Pärt 90", mis on pühendatud Arvo Pärdi juubelile. Kavas kõlavad veel gregooriuse laul kõrvuti Arvo Pärdi teostega "Da pacem Domine", "Peace upon you, Jerusalem", "Magnificat", "Silouan's Song" ning "I Am a River" Helena Tulvelt.