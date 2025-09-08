Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

Eesti Rahvusringhäälingu kanalid pühendavad Arvo Pärdi 90. sünnipäevale eriprogrammi, mis avab maestro loomingut ja mõju kultuuriloos.

11. septembril, Arvo Pärdi sünnipäeval toob ETV kell 20 ekraanile uue portreesaate "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt". Saatejuht Joonas Hellerma uurib süvitsi helilooja kujunemisteed ja olulisi verstaposte, mille tulemuseks on helikeel, mis puudutab kuulajaid üle maailma. Pärdi loomingut ja isiksust avavad tema pereliikmed, lähedased ja kolleegid.

Sünnipäeva õhtut tähistab ETV kontserdiga, kus kõlavad Pärdi märgilised teosed nagu "Credo" ja "Tabula rasa". Kell 22.35 teevad muusikalise kummarduse helilooja ees Eesti Festivaliorkester dirigent Paavo Järviga, kontserdi solistid on Hans Christian Aavik, Mari Poll ja Kalle Randalu.

Arvo Pärdi looming on tugevalt mõjutanud ka filmikunsti ja selle silmapaistvaid näiteid pakub alates 8. septembrist vaatamiseks ETV2. Arvo Pärdile pühendatud teemanädal tuleb koos kullafondisaadete ja legendaarsete filmidega, kus kõlab Pärdi muusika.

Argiõhtuti kell 18.45 on ETV2 eetris animafilmid, millele Pärt on muusika kirjutanud, teiste seas jõuavad ekraanile "Operaator Kõps" filmid ja "Aatomik". Pärdi maailma aitavad mõtestada saated argiõhtuti kell 21.30 ning vaatajate ette tuuakse mitu märgilist filmi – "Värvilised unenäod" teisipäeva õhtul, "Ukuaru" neljapäeva õhtul ja "Navigaator Pirx" laupäeva õhtul.

Aastaid maailma enim esitatud elava helilooja suurt sünnipäeva tähistatakse kontsertidega Eestis ja mujal ning valik neist jõuab septembri vältel Klassikaraadio vahendusel ka raadiokuulajateni, ülevaate leiab Klassikaraadio kodulehelt.

Helilooja juubelile pühendatud festivalilt Pärdi Päevad 2025 teeb Klassikaraadio viis otseülekannet. EBU vahendusel jõuavad omakorda eesti raadiokuulajate kõrvu Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdid Berliinis ja Prahas, Kopenhagenis toimuv sünnipäevakontsert Taani rahvuslikult vokaalansamblilt ning segakoori Latvija kontsert Riiast.

Pärdi festivalile lisaks pakub Klassikaraadio läbi septembri kontserte, albumeid ja arhiivisaateid, mis kõik avavad Pärdi erilist loomingut.

Laupäeval, 13. septembril kell 11 toob kuulajateni uue saatesarja "Kolm kõla" Miina Pärn. Kolmel laupäeval sukeldub sari tintinnabuli lätetele, avastab Arvo Pärdi senitundmata loomingut ning küsib tema vaimsete õpetajate kohta. Sarja avaosa "Otsides Aliinat" keskendub Arvo Pärdi esimesele tintinnabuli-stiilis teosele, mille sünnist möödub peagi 50 aastat.

Arvo Pärdile on saatesarja pühendanud ka Raadio 4. Reedeti kell 10.05 kõlab raadioeetris Petr Sushkovi ja Jevgenia Savina pikalt ette valmistatud sari "Maestro. Heli vaikuses".

Arvo Pärdi pärand on talletatud paljudesse saadetesse, mis on leitavad Eesti Rahvusringhäälingu arhiivilehelt. Eraldi teemarea saadetega on heliloojale pühendanud Jupiter. Raadiosaadete käsitlused ja kontserdiülekanded on välja tõstnud ka Eesti Raadio mobiiliäpp.