Galerii: Arvo Pärdi keskuses esitleti helilooja humoorikate väikevormide kogumikku

Muusikalised tervitused on omalaadsed väikevormid, mille Arvo Pärt on kirjutanud sõpradele, headele tuttavatele, koostööpartneritele. Nende ajend ja eesmärk on olnud õnnitleda, tervitada või tänada. Peaaegu viiekümne aasta jooksul on Pärt kirjutanud üle 80 tervituse, millest raamatukaante vahele on jõudnud 78.

Pühenduse saajate seas on palju lähedasi muusikuid ja kultuuritegelasi, kuid leidub ka tervitusi võimukandjatele, juristidele ja teistele, kellega helilooja on oma tegevuses kokku puutunud. Adressaatideks on näiteks Tõnu Kaljuste, Manfred Eicher, Dennis Russell Davies, David ja Mirjam James, Eesti presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid ja paljud teised. Mitu muusikaliselt huvitavat ja terviklikku väikevormi on Pärt loonud lahkumiskingiks keskuse endistele töötajatele.

Muusikalised tervitused toovad esile Arvo Pärdi sooja huumori ja keeletundlikkuse: neis leidub nootide kõrval sõnamänge, joonistusi ja graafilisi kujutisi. Sageli kasutab Pärt muusika loomisel abivahendina tervituse saaja nimetähti, mis on ümber mõtestatud helikõrgusteks.