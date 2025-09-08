X!

Keeleminutid. Pärt kui muusika poeg

Apostel Bartholomeus, kelle nimest tuleneb ka perekonnanimi Pärt.
Pärt on tuntumaid Eesti isikunimesid kogu maailmas. Selle on teinud kuulsaks muidugi helilooja Arvo Pärt, kes tähistab neil päevil oma 90. sünnipäeva. Perekonnanimena on Pärt kakssada aastat vana – selle said nimeks 30 eri perekonda üle Eesti, kirjutas EKI vanemleksikograaf-nooremteadur Fred Puss keeleminutites

Ka eesnimena on Pärt tuntud, mainitagu kasvõi teist heliloojat Pärt Uusbergi. Täpselt samamoodi, nagu on eesnimed ka perekonnanimed Johannes, Jürgen, Martin, Ott, Sander ja paljud teised. Kuidas on saanud eesnimed perekonnanimedeks?

Kahesaja aasta eest, aastail 1822 kuni 1835, said Eesti talupojad endale püsivad perekonnanimed ja selleks kasutati mõnikord oma isa või kaugema esiisa nime, sageli ka talu nime. Talu võis omakorda olla saanud nime kunagise peremehe eesnimest.

Arvo Pärdi perekonnanimi tuleb Viljandimaalt Tõrva vallast endisest Murikatsi, praegusest Reti külast Pärdi talust. Pärdid asusid sinna tallu vaid mõni aasta enne perekonnanimede panekut ning lahkusid 1850. aastatel. Pärdi talunimi on Murikatsi külas teada juba 1715. aastast, mil seal oli peremees Perti Peter.

Talunime aluseks olnud mehenime Pärt või Pert algupärana on võimalikud omakorda mitu nime. Tegu on lühenenud nimega, nagu see oli tollal tavaline, aga kas ta lühenes nimest Bartholomeus, Berthold või A(da)lbert, pole võimalik kindlalt öelda.

Eestis on juba keskajal lisaks oma, läänemeresoome tüvedega nimedele kasutusele võetud ohtralt nii vanagermaani algupäraga eelkristlikke nimesid kui ka ristiusu kaudu siia levinud eelkõige ladina, kreeka ja heebrea keelest pärit nimesid.

Berthold kuulub neist esimeste hulka ning koosneb sõnadest berht 'ere, kuulus' ja wald 'võim'. Sama päritolu on Adalbert, mille aluseks on adal 'aadel' ja berht 'ere, kuulus'. Nagu näeme, on nime Pärt andnud osa tähendus just Arvo Pärdile hästi sobiv. Hulga populaarsem oli samal ajal aga kristlik nimi, mis on seetõttu suurema tõenäosusega nime Pärt aluseks.

Piiblis esinev nimi Bartholomeus on tulnud aramea keelest ning andnud väga palju tuletisi, nagu näiteks eesti perekonnanimed Palmeos, Parts, Peets, Pertels, Pärs, Päts, aga ka Meiusi, Meos, isegi Tolmusk ja Tool. Mõnel neist on teisigi algupärasid, näiteks Parts tähendab enamasti lõunaeesti keeles linnunimetust part.

Et Bartholomeuse nimi on andnud väga palju teisendeid, ei tulene mitte ainult nime pikkusest, vaid lisaks tema populaarsusest. Bartholomeus oli üks Jeesuse kaheteistkümnest apostlist, kes hukkus aasta 70 paiku märtrina Armeenias. Piiblis on tema nime mainitud neljal korral ning nimi on oma vormilt patronüüm ehk näitab, kelle poeg ta oli. Aramea keeles on see bar-Tolmai 'Tolmai poeg', nime Tolmai tähendust arvesse võttes ka '(põllu)vagude poeg'.

Arvo Pärt on kündnud maailma muusikamaastikule sügavad vaod, mis oma eredusega on toonud palju kuulsust, kuid helilooja ise on jäänud tagasihoidlikuks nagu muusika poeg, kelle enda nimi nii oluline polegi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Keeleminutid"

