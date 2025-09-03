Klassikaraadio on septembris Arvo Pärdi muusika lainel

X!

Klassikaraadio tähistab läbi septembri Arvo Pärdi juubelit ja toob kuulajateni otseülekanded ning salvestused kontsertidelt Eestist ja välismaalt, samuti Miina Pärna uue saatesarja "Kolm kõla".

Klassikaraadio kannab festivalilt Pärdi päevad otse üle viis kontserti. Neist kolm jõuab Klassikaraadio vahendusel ka välisriikide raadiotesse EBU muusikavahetussüsteemi Euroraadio kaudu.

EBU vahendusel jõuavad omakorda eesti raadiokuulajate kõrvu Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdid Berliinis ja Prahas, Kopenhagenis toimuv sünnipäevakontsert Taani rahvuslikult vokaalansamblilt ning segakoori Latvija kontsert Riiast.

Laupäeval, 13. septembril saab alguse Miina Pärna kolmeosaline saatesari "Kolm kõla" Arvo Pärdi loominguteekonnast. Sarja esimene osa keskendub helilooja esimesele tintinnabuli-teosele "Für Alina". Saated on eetris laupäeviti kell 11.

Klassikaraadio kodulehel, Jupiteris ja Eesti Raadio mobiiliäpis on taaskuulamiseks ka Immo Mihkelsoni 2005. aastal valminud 14-osaline saatesari "Arvo Pärt 70".

Kindlasti tasub kuulata ka muusikakompositsiooni "Teekond Pärdiga", mis on hea mõtiskluseks, ühiseks kuulamiseks või jalutamise saateks.

Otseülekanded Pärdi päevadelt

K 3. september kell 19 Estonia kontserdisaal (Anne Aavik)
Pärdi Päevad 2025: Avakontsert
Eesti Filharmoonia kammerkoor, Vox Clamantis
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent Tõnu Kaljuste
Kavas on Arvo Pärdi teosed: Adam´s Lament, Littlemore Tractus, In principio (ülekanne EBU liikmesmaadesse)

R 5. september kell 19 Tallinna Jaani kirik (Marge-Ly Rookäär)
Pärdi Päevad 2025: Te Deum
Eesti Filharmoonia kammerkoor, Tallinna Kammerorkester
Solist Maria Listra
Dirigent Tõnu Kaljuste
Kavas on Arvo Pärdi teosed: Stabat mater, L'abbe Agathon, Te Deum (ülekanne EBU liikmesmaadesse)

L 6. september kell 19 Tallinna Jaani kirik (Marge-Ly Rookäär)
Pärdi Päevad 2025: Missa
Hortus Musicus
Solist: Karis Trass (sopran)
Dirigent: Andres Mustonen
Kavas on:
Arvo Pärt – Sarah oli üheksakümneaastane
Tournai Missa ( 13.-14. saj.)
Arvo Pärt – Missa syllabica

K 10. september kell 19 Niguliste kirik (Nele-Eva Steinfeld)
Pärdi Päevad 2025: And I Heard A Voice…
Ansambel Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve
Arvo Pärt – Prayer to the Holy Trinity
Arvo Pärt – Nunc dimittis  
Arvo Pärt – O Holy Father Nicholas
Gregoriaani antifon "O Adonai"
Arvo Pärt – Sieben Magnificat-Antiphonen
Arvo Pärt – Kleine Litanei  
Gregoriaani antifon "Virgo prudentissima"  
Arvo Pärt – Magnificat
Arvo Pärt – Ja ma kuulsin hääle …    

N 11. september kell 19 Estonia kontserdisaal (Miina Pärn)
Pärdi Päevad 2025: Sünnipäevakontsert
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Solist – David Kadouch (klaver), Jeteli Kaasik (sopran), Karoliine Alamaa (alt)
Dirigent Olari Elts.
Kavas on Arvo Pärdi teosed: Sümfoonia nr 3, L'abbe Agathon, Lamentate (ülekanne EBU liikmesmaadesse)

