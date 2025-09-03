Klassikaraadio on septembris Arvo Pärdi muusika lainel

Klassikaraadio tähistab läbi septembri Arvo Pärdi juubelit ja toob kuulajateni otseülekanded ning salvestused kontsertidelt Eestist ja välismaalt, samuti Miina Pärna uue saatesarja "Kolm kõla".

Klassikaraadio kannab festivalilt Pärdi päevad otse üle viis kontserti. Neist kolm jõuab Klassikaraadio vahendusel ka välisriikide raadiotesse EBU muusikavahetussüsteemi Euroraadio kaudu.

EBU vahendusel jõuavad omakorda eesti raadiokuulajate kõrvu Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdid Berliinis ja Prahas, Kopenhagenis toimuv sünnipäevakontsert Taani rahvuslikult vokaalansamblilt ning segakoori Latvija kontsert Riiast.

Laupäeval, 13. septembril saab alguse Miina Pärna kolmeosaline saatesari "Kolm kõla" Arvo Pärdi loominguteekonnast. Sarja esimene osa keskendub helilooja esimesele tintinnabuli-teosele "Für Alina". Saated on eetris laupäeviti kell 11.

Klassikaraadio kodulehel, Jupiteris ja Eesti Raadio mobiiliäpis on taaskuulamiseks ka Immo Mihkelsoni 2005. aastal valminud 14-osaline saatesari "Arvo Pärt 70".

Kindlasti tasub kuulata ka muusikakompositsiooni "Teekond Pärdiga", mis on hea mõtiskluseks, ühiseks kuulamiseks või jalutamise saateks.

Otseülekanded Pärdi päevadelt

K 3. september kell 19 Estonia kontserdisaal (Anne Aavik)

Pärdi Päevad 2025: Avakontsert

Eesti Filharmoonia kammerkoor, Vox Clamantis

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Dirigent Tõnu Kaljuste

Kavas on Arvo Pärdi teosed: Adam´s Lament, Littlemore Tractus, In principio (ülekanne EBU liikmesmaadesse)

R 5. september kell 19 Tallinna Jaani kirik (Marge-Ly Rookäär)

Pärdi Päevad 2025: Te Deum

Eesti Filharmoonia kammerkoor, Tallinna Kammerorkester

Solist Maria Listra

Dirigent Tõnu Kaljuste

Kavas on Arvo Pärdi teosed: Stabat mater, L'abbe Agathon, Te Deum (ülekanne EBU liikmesmaadesse)

L 6. september kell 19 Tallinna Jaani kirik (Marge-Ly Rookäär)

Pärdi Päevad 2025: Missa

Hortus Musicus

Solist: Karis Trass (sopran)

Dirigent: Andres Mustonen

Kavas on:

Arvo Pärt – Sarah oli üheksakümneaastane

Tournai Missa ( 13.-14. saj.)

Arvo Pärt – Missa syllabica

K 10. september kell 19 Niguliste kirik (Nele-Eva Steinfeld)

Pärdi Päevad 2025: And I Heard A Voice…

Ansambel Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve

Arvo Pärt – Prayer to the Holy Trinity

Arvo Pärt – Nunc dimittis

Arvo Pärt – O Holy Father Nicholas

Gregoriaani antifon "O Adonai"

Arvo Pärt – Sieben Magnificat-Antiphonen

Arvo Pärt – Kleine Litanei

Gregoriaani antifon "Virgo prudentissima"

Arvo Pärt – Magnificat

Arvo Pärt – Ja ma kuulsin hääle …



N 11. september kell 19 Estonia kontserdisaal (Miina Pärn)

Pärdi Päevad 2025: Sünnipäevakontsert

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Solist – David Kadouch (klaver), Jeteli Kaasik (sopran), Karoliine Alamaa (alt)

Dirigent Olari Elts.

Kavas on Arvo Pärdi teosed: Sümfoonia nr 3, L'abbe Agathon, Lamentate (ülekanne EBU liikmesmaadesse)