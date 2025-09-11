Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

Arvo Pärt õppis aastail 1954–1957 Tallinna Muusikakoolis muusikateooriat ja 1957–1963 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Heino Elleri juures kompositsiooni. Aastail 1958–1967 töötas ta helirežissöörina Eesti Raadios, seejärel sai temast vabakutseline helilooja. 1980. aastal emigreerus Pärt koos perekonnaga Nõukogude Eestist Viini ja aasta hiljem Berliini. Pärast Eesti iseseisvumist 1991. aastal on taastunud helilooja side sünnimaaga.

Arvo Pärdi muusikat iseloomustab tugev konstruktsiooniloogika ja sakraalne atmosfäär. 1980. aastatel sai Pärt kogu maailmas tuntuks meditatiivse tintinnabuli-stiiliga.

Pärt on üks enim esitatud elavaid heliloojaid maailmas.

Eesti Rahvusringhäälingu kanalid pühendavad Arvo Pärdi 90. sünnipäevale eriprogrammi, mis avab maestro loomingut ja mõju kultuuriloos.

"Siis sai õhtu ja sai hommik" (1990)

"Arvo Pärt. Lapsepõlve lood" (2015)

"Tintinnabuli metsas" (2018)

"Arvo Pärt. Päevikud" (2020)