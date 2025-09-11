X!

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

Muusika
Arvo Pärt (2021)
Vaata galeriid
19 pilti
Muusika

11. septembril tähistab helilooja Arvo Pärt 90. sünnipäeva.

Arvo Pärt õppis aastail 1954–1957 Tallinna Muusikakoolis muusikateooriat ja 1957–1963 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Heino Elleri juures kompositsiooni. Aastail 1958–1967 töötas ta helirežissöörina Eesti Raadios, seejärel sai temast vabakutseline helilooja. 1980. aastal emigreerus Pärt koos perekonnaga Nõukogude Eestist Viini ja aasta hiljem Berliini. Pärast Eesti iseseisvumist 1991. aastal on taastunud helilooja side sünnimaaga.

Arvo Pärdi muusikat iseloomustab tugev konstruktsiooniloogika ja sakraalne atmosfäär. 1980. aastatel sai Pärt kogu maailmas tuntuks meditatiivse tintinnabuli-stiiliga.

Pärt on üks enim esitatud elavaid heliloojaid maailmas.

Eesti Rahvusringhäälingu kanalid pühendavad Arvo Pärdi 90. sünnipäevale eriprogrammi, mis avab maestro loomingut ja mõju kultuuriloos.

"Siis sai õhtu ja sai hommik" (1990)

"Arvo Pärt. Lapsepõlve lood" (2015)

"Tintinnabuli metsas" (2018)

"Arvo Pärt. Päevikud" (2020)

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

08:56

Pildid: Vano Allsalu avas Haus galeriis maalinäituse

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

VAT teatris esietendub Priit Pärna stsenaariumil põhinev "Tõusvad viiuldajad"

10.09

Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali võtted

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

10.09

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

10.09

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

10.09

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.09

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

10.09

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

09.09

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

10.09

Eesti eriefektide stuudio FrostFX võitis Emmy auhinna HBO sarja "The Penguin" eest

10.09

Andrus Kasemaa avaldas uue romaani "Minu kangelased"

10.09

Pildid: Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale "Elevantmehe"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo