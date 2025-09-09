Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

Eesti Vabariigi esimese kultuurinõunikuna USA-s 2025. aasta jaanuaris tööd alustanud Madli-Liis Parts rääkis Klassikaraadiole nii Arvo Pärdi juubelipidustustest Ameerikas kui ka oma esimesest kaheksast kuust ametis.

Ameerika Ühendriikides algab Arvo Pärdi 90. sünnipäeva tähistamine paari nädala pärast, mil New Yorki saabub Joonas Sildre, kes tutvustab seal oma graafilist romaani "Kahe heli vahel". "Ta käib New Yorgis, Philadelphias, Washingtonis. Sealt edasi sõidab läänerannikule, San Diegosse ja Los Angelesesse. Sellega me lükkame sünnipäeva tähistamise käima," rääkis Parts.

"23. ja 24. oktoobril sünnib see, mida me kõik oleme väga kaua oodanud. Carnegie Hallis on kaks õhtut pühendatud Arvo Pärdi muusikale. Esitajateks Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi juhatusel, Hans Christian Aavik, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Tõnu Kaljuste, Maria Listra. Selliseid asju sünnib paarikümne aasta jooksul võib-olla korra, võib-olla mitte sedagi," tõdes Parts ning lisas, et tegu on väga-väga suure sündmusega.

"Etteruttavalt võin öelda, et piletid on välja müüdud. Kusjuures filharmoonia kammerkoori piletid olid välja müüdud enne, kui need avalikku müüki jõudsid. Seal on piletimüügisüsteem selline, et enne saavad osta toetajad ja erinevate sarjade tellijad. Seetõttu ei jõudnudki piletid tavalise publikuni, kes väga lootsid, et midagi siiski tuleb," selgitas kultuuriatašee.

Parts tõi välja, et Ameerikas ei ole ilma eratoetajateta tipptasemel kultuuri tegemine võimalik. "Kõik organisatsioonid ja loovisikud näevad väga palju vaeva, et nende ümber oleks lojaalne toetajaskond. Nii palju kui mina olen suurtoetajatega kokku puutunud, siis ma näen tohutut pühendumust. Neid kollektiive, kontserdimaju või kultuuriasutusi, mida toetatakse, neid jälgitakse hoolega, käiakse kohale, nii et see on väga ilus suhe," tõdes ta.

"Kontserte toimub muidugi üle terve Ameerika. Kui ma tegin maikuus kokkuvõtte sellest, kui palju meie teada toimub Arvo Pärdi teostega kontserte, siis ma sain kokku kuskil 50 ringis, aga see oli mais. See pilt võib olla ka muutunud," lisas ta.

Nüüdseks kaheksa kuud New Yorgis töötanud Parts tõdes, et terve aeg on olnud väga kiire ja tihe. "Väga palju avastusi toimub käigupealt, sest New York neelab kohe esimestest päevadest oma tempo ja tohutu energiaga. Ka Eesti kultuuri tutvustamine on täpselt samasuguse energia sisse saanud. Kui ma kevadel vaatasin üle sügisesed plaanid, siis sain aru, et viimast korda saan rahulikult hinge tõmmata augusti alguses ja siis järgmine kord hingan välja alles detsembri keskel."

New Yorgi kultuuripalett on väga rikkalik ja valikute tegemine võib tunduda esimese hooga väga keeruline, aga Parts märkis, et seal elades muutub see palju lihtsamaks.

"Sa annad endale aru, et iga päev toimub nii palju ja nii palju huvitavaid ettevõtmisi, et nagu nii ei saa sellest kõigest osast. Kui seal igapäevaselt töötada, siis ka elurütm muutub. Tegelikult ei ole Tallinnas või mujal Eestis elamine nii erinev. Me ikka vahel väsime, vahel on rohkem energiat, mõned päevad on kergemad, mõned raskemad. Ma püüan käia väga palju väga erinevatel sündmustel, näitustel ja teatris. Proovin meelega minna vaatama ka asju, mida ma tavapäraselt ei läheks vaatama. Just selleks, et saada aru, kuidas mõtleb publik ja kuidas mõtleb kultuurikorraldaja," selgitas Parts.