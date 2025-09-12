X!

Klassikaraadio uus saatesari "Kolm kõla" uurib Arvo Pärdi loomingu lätteid

Klassikaraadio kolmeosaline saatesari sukeldub tintinnabuli lätetele, avastab Arvo Pärdi senitundmata loomingut ning küsib tema vaimsete õpetajate kohta.

Uue saatesarja esimene osa "Otsides Aliinat" on pühendatud Arvo Pärdi esimesele tintinnabuli-teosele, mille loomisest möödub peagi 50 aastat. "Für Alina" lugu viib kuulaja 1976. aasta veebruarikuust 2025. aasta septembrisse, Eesti Raadio esimesest stuudiost Laulasmaale ja Tallinnast Londonisse päris Alina jälgedele. Otsides "Aliinat", otsis Arvo Pärt uut viisi muusikat kirjutada. Leidmised sellega aga veel ei lõpe.

Arvo Pärdi senitundmata küljele on pühendatud teine saade "Muusikalised tervitused", mille keskmes on leidlikud ja südamlikud väikevormid. Preestrid ja presidendid, sõbrad ja tuttavad, dirigendid ja pianistid  – Arvo Pärt on muusikalisi tervitusi kirjutanud neile kõigile. Pea viiekümne aasta jooksul loodud miniatuurides pääsevad erilise selgusega esile helilooja huumor, sõnamängud ja ka puhas matemaatika.

Arvo Pärdi Keskuse ühes erilisemas ruumis nn Berliini töötoas on salvestatud vestlusring, mis on pühendatud helilooja vaimsetele otsingutele.

Kolmandas saates "Vaimsed õpetajad" kõnelevad muusikateadlane Nora Pärt, isa Toomas Hirvoja ning Arvo Pärdi Keskuse kuraator Aile Tooming inimestest, kes on Arvo Pärdile aastakümnete jooksul vaimsetel otsingutel teed näidanud.

Saatesarja autorid on Miina Pärn ja Külli Tüli, saatesari valmis koostöös Arvo Pärdi Keskusega.

"Kolm kõla" on Klassikaraadio eetris kolmel laupäeval alates 13. septembrist kell 11.05.

Toimetaja: Annika Remmel

