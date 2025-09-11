Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

Heliloojat tervitati lauluga "Mina olen juba suur", mis on Pärdi tuntuim lastelaul. "Mina olen suur" kuulub nii 1960. aastal koostatud tsüklisse "Mudilaste laulud", hilisema pealkirjaga "Viis laulu lastele", kui ka 2015. aastal välja antud kogumikku "Lapsepõlve lood" – mõlemad on helilooja pühendanud oma emale.