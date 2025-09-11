X!

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

Muusika
Juubliar Arvo Pärti tervitati lauluga
Juubliar Arvo Pärti tervitati lauluga Autor/allikas: kuvatõmmis Arvo Pärdi keskuse videost
Muusika

11. septembril tähistab helilooja Arvo Pärt 90. sünnipäeva. Tallinna Kammerorkester ja ansambel Vox Clamantis tervitasid juubilari lauluga.

Heliloojat tervitati lauluga "Mina olen juba suur", mis on Pärdi tuntuim lastelaul. "Mina olen suur" kuulub nii 1960. aastal koostatud tsüklisse "Mudilaste laulud", hilisema pealkirjaga "Viis laulu lastele", kui ka 2015. aastal välja antud kogumikku "Lapsepõlve lood" – mõlemad on helilooja pühendanud oma emale.

Toimetaja: Karmen Rebane

