Tšehhi lavastaja Petr Zuska lavalugu teeb kummarduse Arvo Pärdi loomingule

Tšehhi koreograaf ja lavastaja Petr Zuska toob Vanemuise teatris lavale tantsu, ooperit ja sõnateatrit siduva lavastuse "Palve. Kummardus Arvo Pärdile." Äsja oma 90. sünnipäeva tähistanud helilooja hingestatud muusikaga kõlavad kokku igavikulised teemad nagu elu ja surm, armastus, usk, tõde, rahu ja vabadus.

Vanemuises esietenduv lavastus "Palve" jutustab nii tantsu-, muusika- kui ka sõnateatri abil loo naisest ja mehest. Sümbolite ja arhetüüpide kaudu muutuvad nähtavaks inimeste hingesoppides peituvad mured ja lootused.

"Tegelikult on see justkui peegeldus viimase viie aasta olukorrast, sellest, mis Euroopas toimub. Loomulikult ei ole see ei jutlus ega poliitiline avaldus, kindlasti mitte ka meeleavaldus, vaid see on palve – nagu pealkirigi ütleb – siira inimlikkuse nimel, tõe otsimise, vabaduse ja õigluse nimel," ütles autor, lavastaja ja koreograaf Petr Zuska.

Lavalugu kõlab kokku ja teeb ühtlasi kummarduse ka helilooja Arvo Pärdi loomingule. Lavastuses kasutatav muusika on läbilõige helilooja viimase 40 aasta loomingust, sealhulgas jõuavad publikuni kõik tintinnabuli teosed.

"Arvo Pärdi puhul on ikkagi inimeseks olemine tema loomingust kogu aeg selline välja kiirgav ja kajav. Loomulikult ka eksistentsiaalsed küsimused, aga inimese olemuse headuse esiletoomine on minu arvates olnud kogu aeg tema loomingus kesksel kohal. Tema muusikas on midagi igavikulist ja samal ajal helget korraga. Ehk siis kuidas teosed on valitud, millises jadas, milliste lõikudena, see tõesti töötab minu arvates väga hästi," ütles muusikajuht Risto Joost.

"Ma ütleksin, et kogu tema muusikas on palju intensiivsust, palju emotsioone, mida ma ka tantsijana tunnen ja tajun. Aga see muusika on ka väga värvikirev ja annab võimalusi teha erinevaid asju ja muidugi on muusika ka väga elegantne," ütles balletitantsija Selma Strandberg.

Lavastaja on ka varem töötanud Pärdi muusikaga ja ka Vanemuises on see juba mitmes lavastus.

"Olen teinud mitu koostööd Vanemuisega ja kui mind kutsuti kolmandat korda midagi looma, siis mõtlesin, et oleks tore minna teises suunas, eemale traditsioonilisest Tšaikovskist ja Prokofjevist," ütles Zuska.

"Palve" esietendub Vanemuise suures majas 4. oktoobril.