Suurgildi hoones avati Arvo Pärdi loomingust inspireeritud köitekunstinäitus

Näituse aluseks olid Arvo Pärdi tekstidega köitepoognad. Arvo Pärdi keskuse välja antud kogumik "In Principio" hõlmab helilooja loomingus kasutatud üheksas keeles kirjutatud tekste alates 1956. aastast.

Rahvusvaheline žürii valis välja kolm parimat köidet, mis pälvisid Kuldraamatu tiitli – need läksid Saksamaa, Läti ja Rootsi kunstnikele. Tudengikategoorias pälvis Kuldraamatu Katriin Raudsepp EKA-st. Näitusel Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones kõlab ka Arvo Pärdi muusika.

"Kuna Arvo Pärt on nii kuulus, siis selles mõttes meie osa selle teema populariseerimisel oli väga väike. Siin juba kõneles see nimi iseenesest, ja võib-olla kõige huvitavam sümbioos oligi, et kui tavaliselt kunstnikud lähtuvad ainult loetust ehk tekstis, siis nüüd lisandus helilooming," rääkis näituse korraldaja Tulvi-Hanneli Turo.

Näitus on Suurgildi hoones avatud 16. novembrini.