X!

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

Muusika
ERSO ja Ellerhein tõid paidelaste ette Arvo Pärdi loomingu ülevaate
Vaata galeriid
6 pilti
Muusika

Pärdi Päevad jõudsid teisipäeval helilooja Arvo Pärdi sünnilinna Paidesse, et tähistada armastatud helilooja 90. sünnnipäeva.

Arvo Pärdi juubelikontserdil Paide spordihoones esinevad Eesti riiklik sümfooniaorkester ja tütarlastekoor Ellerhein Olari Eltsi dirigeerimisel. Viimane suurkontsert Arvo Pärdi loomingust toimus Paides 15 aastat tagasi, mil tähistati helilooja 75. sünnipäeva.

"Tulime läbilõikega viimasest mitmekümnest aastast, alates "Kollaažist" kuni "L'abbé Agathonini". Lisaks ERSO-le on laval ka Ellerhein ja vaprad solistid. See on just selline pisut lühematest lugudest – välja arvatud 3. sümfoonia – koosnev kava, mis võiks just Paide publikule hea ülevaate anda," avas ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts.

Paides toimuv kontsert peetakse maha spordihoones. "Me anname oma parima, ja peatne täissaal annab ka kindlasti oma parima, et see õnnestuks siin spordihallis võimalikult hästi. Ega see meile liige kerge akustika ei ole, aga ma arvan et me saame hakkama," märkis Elts.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

18:08

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:25

In memoriam Enn Põldroos

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

13:21

Sõltumatu Tantsu Lava juubelihooaja fookuses on vaimne tervis

12:40

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

12:40

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

11:46

Galerii: Temufi avas juubelihooaja

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

08.09

MTV videoauhindadel võidutses Lady Gaga

08.09

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

07.09

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

08.09

Loore Aaslav-Kaasik: rollide rohkusest näitleja töös

12:40

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

12:40

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo