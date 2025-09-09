ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

Arvo Pärdi juubelikontserdil Paide spordihoones esinevad Eesti riiklik sümfooniaorkester ja tütarlastekoor Ellerhein Olari Eltsi dirigeerimisel. Viimane suurkontsert Arvo Pärdi loomingust toimus Paides 15 aastat tagasi, mil tähistati helilooja 75. sünnipäeva.

"Tulime läbilõikega viimasest mitmekümnest aastast, alates "Kollaažist" kuni "L'abbé Agathonini". Lisaks ERSO-le on laval ka Ellerhein ja vaprad solistid. See on just selline pisut lühematest lugudest – välja arvatud 3. sümfoonia – koosnev kava, mis võiks just Paide publikule hea ülevaate anda," avas ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts.

Paides toimuv kontsert peetakse maha spordihoones. "Me anname oma parima, ja peatne täissaal annab ka kindlasti oma parima, et see õnnestuks siin spordihallis võimalikult hästi. Ega see meile liige kerge akustika ei ole, aga ma arvan et me saame hakkama," märkis Elts.