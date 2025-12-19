Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

Raadiost laekus autoritasu sel aastal 746 824 eurot ehk ligikaudu 43 000 eurot rohkem kui kaks aastat tagasi. Televisioonilt saadavates autoritasudes on märgata langust - 895 600 eurot sel aastal, võrreldes eelmise ja üle-eelmise aasta miljoni euroga. Kõige suurema hüppe on teinud kontsertidelt laekunud autoritasu - tänavu ligi kaks miljonit eurot, mida on pea kaks korda enam kui aasta varem. Languses on aga kinodelt laekuv autoritasu, kuna üha enam eelistatakse kinodele väiksemaid ekraane. Sel aastal 131 519 eurot. Veel kaks aastat tagasi saime autoritasu levifilmidelt üle 175 000 euro.

"Ma ütleks, et raadiotel on keeruline aeg. Me oleme kolmandat aastat seisus, kus turunduseelarved väga palju ei kasva. See omakorda tähendab, et reklaamimüük on nagu on, ja ka autoritasud sealt kasvavad väikses tempos. Eelkõige seetõttu, et tariifid on üles läinud, mitte seetõttu, et reklaamimüük on seda soodustanud," ütles Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep.

"Ma ütleks, et see aasta oli ikkagi Tommy Cashi aasta, teda oli voogedastuses ja raadiotes ning kui vaadata Eesti artistide poolt, siis tema selja taha jäi tükk tühja maad, Tommy Cashil oli kõrge lend," sõnas Kaalep.