Eva Palm: Justin Timberlake'i Eestisse toomine on suur risk

Live Nation Eesti peakorraldaja Eva Palm ütles, et kuigi Live Nation on suur rahvusvaheline organisatsioon jäävad suurkontsertide korraldusega seotud riskid ikkagi kohalike kontorite kanda ja lisas, et kergest hirmust riskide ees jäi Timberlake'i peaaegu Tallinnasse kutsumata.

Mõte kutsuda Eestisse esinema just Justin Timberlake tekkis Palmil oma kontorilaua taga selle aastas veebruaris. "See protsess ei olnud eriti pikk. Pigem lihtsalt otsus, mis küpses niimoodi, et ta ei küpsenudki. Mõtlesin, et ta on meile tegelikult kättesaamatu ja siis ühel hetkel sain aru, et panen täiega hullu ja vaatame, mis saab," rääkis Palm.

Palmi sõnul viiski tulemuseni see, et ta oma mõtlemist muutis. "Muus osas midagi suurt ei muutunud. Lihtsalt asi oli selles, et tänavune suvi oli meil tühjem, ei näkanud hästi ja enda jaoks mõtestasin asja nii, et järgmine suvi peab olema hoopis teistsugune. Ei saa olla nii, et mitte midagi kätte ei saa. Peame olema julgemad, agressiivsemad. Oli vaja tegutseda täie rauaga," lisas ta.

Ühendust võttis Palm otse Timberlake'i agendiga. "Ma ei pea kellegagi enne läbi rääkima, mida ma teha tahan. Ikka otse agendiga ja hakkasin maad uurima, et kas on mingi võimalus. Teadsin, et mingi jutt enne nagu käis ja et ka Leedu uuris, aga neile vastati eitavalt, nii et mõtlesin, et küsin ikka ise. Ja vot näkkaski!" rääkis Palm Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kuigi Live Nation on rahvusvaheline suurkorporatsioon, jäävad korraldusega seotud riskid siiski Eesti korraldajate õlule. "Iga kontsert on meile suur risk. Võib-olla alguses selle taha mõte kinni jäigi, et nii suure artisti siiatoomine on nii suur risk. Panused on kõrged ja oledki selline hasartmängur. Kui läheb õnneks, siis läheb ja kui ei lähe, siis ei lähe," tõdes Palm.

Käibemaksu ja elukalliduse tõusust ennast heidutada ei saa lasta. "Vastasel juhul sa ei saagi mitte midagi teha. Teed ikka oma asja ja iga Live Nationi kontor on oma otsustes iseseisev ja võitleb oma asja eest," selgitas ta.

Septembri alguses käis Palm Timberlake'i Stockholmis ka ise kuulamas. "Mega hea vokaal, suur live-bänd, korralik. Kõik oli nagu viis pluss," arvas Palm.