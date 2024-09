Justin Timberlake esineb järgmisel suvel Tallinnas

Tennessee osariigis Memphises sündinud Timberlake on veetnud suurema osa oma elust tähelepanu keskpunktis. Timberlake'i tähelend algas 1990-ndate lõpus koos poistebändiga NSYNC.

Tema debüütsooloalbum "Justified" ilmus 2002. aastal. Sellele järgnes 2006. aastal ilmunud album "FutureSex/LoveSounds". Mõlemat albumit müüdi üle kümne miljoni eksemplari. Neile järgnesid "The 20/20 Experience" (2013), "The 20/20 Experience – 2 of 2" (2013) ja "Man of the Woods" (2018).

Timberlake ei ole piirdunud vaid muusikaga, vaid on üles astunud ka näitlejana. Lisaks oma filmitööle on Timberlake tegutsenud ka väiksel ekraanil, pälvides neli Emmy auhinda esinemise eest saates "Saturday Night Live".

Justin Timberlake naasis pärast viieaastast pausi lavalaudadele 2024. aastal. Tema uus, järjekorras kuues stuudioalbum "Everything I Thought I Was" koosneb 18 loost.