Nädala album. Mida hakata peale Justin Timberlake'iga?

Nädala album Justin Timberlake "Everything I Thought It Was" (Sony) 5/10

Mida hakata peale Justin Timberlake'iga on küsimus, millele ka Timberlake ise vist juba aastaid vastust otsib, aga ei ole näha, kas ta lahendusele ka lähemale on jõudnud. Üks vastusevariantidest oli kindlasti multikamuusik, sest sellega ta peaasjalikult viimase kuue aasta jooksul, mis viimasest albumist mööda läinud on, silma ja meelde jäänud on.

Seesama 2018. aasta album "Man of the Woods" oli müsteeriumi lahendamisel oluline etapp. Albumi eest sai Timberlake kõvasti vastu päid ja jalgu, selgusid esimesed vastused küsimusele "mida kindlasti mitte peale hakata?", aga mõneks üürikeseks hetkeks võis igatsetud lahendust aimata, kui Timberlake sai minu meelest mingile veidrale jopp-eest-lahti ja lumes müttava puuraiduri RnB-le isegi päris huvitavalt pihta.

Aga tundub, et nende mõtete eest pani ta suure hirmuga plagama ja tuttuue "Everything I Thought It Was" ("EITIW") peal liigub Memphisest pärit popstaar pigem tagasi enda "The 20/20 Experience" radadele, kui mitte kohati isegi "FutureSex/LoveSoundsi" poole (viiel lool on produtsentide hulgas ka Timbaland või vähemalt on kasutatud tema biidipankadest pärit saunde).

Gruuv ja soul on igatahes mehes tagasi ja seda ta häbeneda ei kavatse. Aga kuhugi sinna turvalisele alale oma kahe eduka plaadi vahele ta tantsima jääbki, seigeldes vahepeal siiski trendika mehena koos Nigeeria tõusva tähe Fireboy DML-iga ka afrobiiti ja mitte-nii-trendika mehena ka monster truck'ide, Imagine Dragonsi ja Maroon 5' maailma.

Jah, gruuv on tagasi, aga suures osas jääb see kahjuks oma mastaapidele vaatamata pidama kuhugi mereäärse kokteilibaari Aperoli-klaasi taha ja muhedast peanõksust ning mõnusast meeleolust midagi rohkemat kuulajasse sisendada ei taha. Ka Timberlake'i falsett, millel abil on sündinud selle sajandi suure popi ühed olulisemad hetked, ei võta enam sinu üle samamoodi võimust, vaid kohati mõjub isegi eemalepeletavalt.

Lisaks tuleks Timberlake'ile öelda, et rohkem kui 70 minutit kestvad popalbumid on out, kui selline pikkus pole just väga hästi põhjendatud. Ja kui veel ametlikult out ei ole, siis igatahes peaksime kuulajatena sellise ühise otsuse vastu võtma.

Kuid küsimus, mida hakata peale Justin Timberlake'iga, jääb siiski õhku veel järgmistekski aastateks. Muidugi ei ole tal lihtne, "Rock Your Body" ja the cool dad olemise vahel tasakaalu leidmine ongi väga keerukas ülesanne. Mõni annaks kindlasti alla või hakkaks sõpradega lihtsalt läbi pika habeme kantrit mängima, aga Timberlake selleks veel valmis pole ning tahab veel olla täht, kasvõi siis hääbuv.

See ambitsioon on tervitatav ning mingis mõttes on "EITIW-i" peal väljapakutu ju loogiline, aga tundub, et siiski liiga lihtne lahendus, mis kannatab ka tugeva produtsendikäe puudumise all. Selgem siht ja suund aitaks ehk Aperoli-gruuvilt päikeseloojangukuma hajutada ja leida uuesti ja uues kuues üles see, mis kunagi Timberlake'ist Timberlake'i tegi ja mitte jääda kinni mõttesse, milline Timberlake olema peaks.