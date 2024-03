Manna avaldas kolmanda albumi "76tape"

Kõigile albumi lugudele valmis ka eraldi videoklipp, mille režissöörid on vennad Romet ja Raul Esko. Ainsa muusikalise külalisena leiab albumilt Valge Tüdruku ehk Elina Masingu.

Albumil leiduvad lood on valminud viimase kolme aasta jooksul ja võtavad Manna jaoks kokku selle aja vältel läbi elatu. "Lugude luukered olid kapis olemas. Tegelikult oleme suuremat osa lugusid Markus Paloga juba aastaid laivis mänginud ja see on minu arust üks parimaid viise, kuidas lood maksimaalselt võimsaks teha. Spontaansed vokaalid ja kitarririffid jõuavad laivist või proovist loo peale ning järsku sul ongi kõige haigem lugu maailmas," selgitas ta.

Lugusid on artisti sõnul katsetatud mitmetel rahvusvahelistel muusikafestivalidel Sloveenias, Serbias, Hispaanias ja mujal. "Nägime reaktsioone eri riikides üle Euroopa, vastuvõtt oli alati soe, suud jäid ammuli, nüüd võiksid ka suud ammuli vajuda, kui plaat klappidest kõigi kõrvakarvakesi väristama hakkab."

Pika aja jooksul valminud lood on Manna sõnul pahupidi muinasjutud laulja hirmsast ajukeemiast ja kohutavast õnnest. "Lood räägivad kõik asjadest, mis on minuga juhtunud – alustadest seksuaalsest ahistamisest lõpetades vaimse tervise murede, südamevalu ja mõnuainetega. Album räägib minust, Mariast, aga Manna annab need sõnumid edasi ning eemaldab juhtunult ja tehtult ohtlikud raskused. Album on minu väljund, minu teraapia, minu kõik," selgitas laulja ning lisas, et võtab uuel albumil ennast kuulaja ees põhimõtteliselt paljaks.

Manna soovis, et kuulaja leiaks albumilt pesa, kuhu sisse vajuda. "Tahan pakkuda kuulajatele kergendust teadmisega, et keegi saab aru ja keegi tunneb ennast samamoodi. Mul on väga vedanud, et saan inimestele seda tuge ja mõistmist läbi muusika pakkuda. Et inimesed saavad neid tundeid kuulata, edasi-tagasi kerida ja näha, et sellest valust ja hirmust saab edasi liikuda ning luua midagi, mis ei ole ennast hävitav. Selle valu saab endast välja tõsta, aga kogemust ennast siiski enda lähedal hoida," selgitas Manna.