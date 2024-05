Valge Tüdruk avaldas debüütalbumi "Emo G"

Etenduskunstnik, muusik ja näitleja Elina Masing avaldas artistinime Valge Tüdruk alt debüütalbumi "Emo G", mis on valminud koostöös produtsent Markos Paloga.

Valge Tüdruk ütles, et selle plaadi valmimine kujunes oodatust eklektilisemaks. "See peegeldab minu jaoks kaasaja laialivalguvust ja sundviisilist vaatemängulisust. Albumi loomisele olen mõelnud alates esimese laulu "Tra pls" kirjutamisest. Kogusin aastaid erinevaid kontseptsioone ja helilisi ideid ning 12 neist said selles albumis ka teostatud," ütles ta.

"Oma loomingus olen tahtnud tõstatada tõsiseid teemasid, olla trendidest sõltumatu ja samas nautida, meemida ning panna hullu," lisas ta.

Elina Masing alustas oma teed muusikuna bändi 5Horses koosseisus ning 2020. aastal avaldas ta Valge Tüdruku debüütsingli "Tra pls". Viimastel aastatel on Valge Tüdruk käinud punk duoga Putan Club Euroopas tuuril ning esinenud näiteks Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal.

Mais esietendus Tartu 2024 kultuuripealinna programmis Elina Masingu ja etenduskunstniku Liisbeth Horn kaasaegne tõlgendus näidendist "Bakhandid". Näitlejana kehastab ta peategelast Marko Raadi äsja ilmunud mängufilmis "Biwa järve 8 nägu" ja sügisel saab teda näha Liina Triškina-Vanhatalo filmis "Emalõvi".