Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid tutvustavad Tallinnas värskeid töid

"Sel aastal on TÜ VKA lõpetamas tantsukunsti ja visuaaltehnoloogia tudengid ning tehnilised produtsendid. Näha saab kahte tantsukunsti lõputööd, valgus ja video tudengite ning dekoraator-butafooride ja tehniliste produtsentide poolt loodud installatsioonikunsti, mis sai loodud Urmas Lüüsi juhendamisel aasta alguses. Visuaalid vallutavad Kanuti Gildi SAALi alumise korruse ja tühjana seisva vana Vabank diskoteegi hiiglaslikud ruumid," kommenteeris tänavust minifestvali TÜ VKA etenduskunstide programmijuht Tiiu Tamm.

"Lisaks lõpetajate töödele näeb ka erinevaid lavastusi ja filme, kus löövad kaasa kolmanda kursuse tudengid," lisas Tamm.

7.–9. juunini näeb Kanuti Gildi SAALis ja Vabanki majas TÜ VKA programmi, mis peegeldab õppekava mitmekülgsust ja kust leiab etenduskunstide õppekava tudengite lavastused, lühifilmid ja installatsioonid.

7. juunil linastub Kanuti Gildi SAALi Pühavaimu saalis kaks lühifilmi – Kreeta-Lisett Toomingu "Vannivaht" ning Maria Helena Seppiku ja Ronja Marie Teppi "Üksik lääs".

7. juuni õhtul kell 19 etendub Kanuti Gildi SAALi suures saalis tantsukunsti õppekava lõpetaja Lisette-Marie Viilupi lavastus "transient matter // mööduv mateeria" ning kell 16 samal päeval avatakse Kanuti Gildi SAALi keldrikorrusel ning vana Vabanki majas TÜ VKA visuaaltehnoloogia eriala lõpetava kursuse installatsioonid, juhendajaks Urmas Lüüs. Installatsioonid jäävad vaatamiseks festivali kõigil päevadel.

8. juunil kell 18 etendub Kanuti Gildi SAALis tantsukunsti lõpetaja Marko Reitalu lavastus "Flagellant" ning kell 19 Sigrid Savi ja tantsutudengite lavastus "Quote on quote ehk räägime sellest".

Festivali viimasel päeval, 9. juunil etendub Elina Masingu ja Liisbeth Horni "Bakhandid", mille esietendus oli hiljuti Tartus klubis Gutenberg. Lavastuses osalevad etenduskunstide kolmanda kursuse tudengid. "Bakhandid" kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.