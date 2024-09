Tallinnas esineb järgmisel aastal Imagine Dragons

Imagine Dragons, kuhu kuuluvad Dan Reynolds (vokaalid), Wayne Sermon (kitarr) ja Ben McKee (bass), loodi 2008. aastal. Suurema tähelepanu pälvisid nad singliga "It's Time", millele järgnes 2012. aastal debüütalbum "Night Visions", kust leidis ka loo "Radioactive". Aastate jooksul on järgnenud mitmed edukad albumid: "Smoke + Mirrors" (2015), "Evolve" (2017) ja "Origins" (2018).

Ansambli kuues stuudioalbum "Loom" ilmus 2024. aasta juunis ning on keskendunud muutuste ja sisekaemuse teemade uurimisele. Laulja Dan Reynolds on kirjeldanud, et "Loom" on tema jaoks sügavalt isiklik projekt, mis kajastab olulisi muutusi tema elus.

Imagine Dragons on oma karjääri jooksul muuhulgas kolm American Music Awardsi, üheksa Billboardi muusikaauhinda, Grammy auhinna. Erinevatel voogedastusplatvormidel on neid kuulatud üle 160 miljardi korra ning albumeid on nad müünud rohkem kui 74 miljonit.