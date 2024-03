Minu kultuurielamus | Rasmus Kagge ja Viktor Kravtšenko "Ma valisin vabaduse"

Kagge soovitab lugeda kolme erinevat raamatut: Viktor Kravtšenko "Ma valisin vabaduse", Mihhail Šiškini "Sõda või rahu?" ja Orlando Figesi "Lugu Venemaast".

"Need kolm avavad minu jaoks hästi selle vaatenurga, et kes on venelase suurim vaenlane, kellega venelane tegelikult kõige rohkem sõdib. Ja see on vene inimene ise. Ei ole ühtegi teist vaenlast, kes oleks põhjustanud sellele rahvale nii palju valu, kui see rahvas ise," tõdes Kagge ja lisas, et neid raamatuid lugedes jõudis temani arusaam, et oht idapiiri tagant jääb meid ähvardama seniks kuni vene inimesed ei saa nägijaks. "Võitlus ei lõppe seni kuni vene inimesed ei saa aru, et nende suurimad vaenlased on kogu aeg olnud sealsamas Kremlis," ütles ta.

Viktor Kravtšenko kuulus ise kommunistlikku nomenklatuuri olles üks tippjuhtidest. "Alles aastaid hiljem avaldas ta oma memuaarid, mis väga hästi avavad selle, kui pimestatud olid venemaalased juba toona, teise maailmasõja eel ja seal pole mitte midagi muutunud. Kui te seda raamatut loete, siis näete, et see kõik kordub," rääkis Kagge.

Šiškini ja Figesi teosed seovad tervikuks ajaloolise ülevaate kõikvõimalikest müütidest, ajaloo võltsimistest, valedest ja massilistest pealekaebustest. "See kõik on võtnud vene inimestelt talendid, intelligentsi ja võimaluse arendada midagi. Need on olulised raamatud. Neid tuleks lugeda, aga sellest üksi, et meie neid loeme, kahjuks ei piisa. Et see oht lõpuks ometi lõppeks, peame me aitama need inimesed pimedusest päästa," tõdes ta lõpetuseks.

