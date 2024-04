Minu kultuurielamus | Karmen Joller ja Arvo Valtoni "Heeringad"

"See on lugu ühest mehest, kes läheb parki jalutama ja näeb seal üht naisterahvast, kellega ta tahaks väga suhelda. Igaks juhuks teeb ta ühe tiiru pargis ära ja mõtleb, kuidas juttu alustada. Ja äkki ütleb see naine ise: "Teate, ma ei ole heeringas". Mees on üllatunud ja ütleb, et ta tõesti ei arvanudki, et naine on heeringas. Dialoogi lõpuks on see mees aga täiesti veendunud, et see naine on heeringas," jutustas Joller.

"Meid külvatakse üle erineva infoga ja isegi kui me esimesel hetkel saame aru, et see on täiesti ebaloogiline, siis mingi hetk hakkame mõtlema, et aga äkki tõesti. Kui ma vaatan oma eriala vaatenurgast, siis Covidi ajal, kui inimesed pandi uskuma, et vaktsiinid on väga halvad, siis oli ju mittevaktsineeritute hulgas suremus suurem. Nii et seda võib võtta hoiatusnovellina, aga see võib olla ka lihtsalt elu kirjeldav novell, mis näitab inimese psüühikat ja selle erinevaid värvilisi tahke ning seletab ära ka selle, miks inimene ei reageeri ratsionaalsetele argumentidele, vaid lähtub hoopis emotsioonidest," arutles Joller ning lisas, et inimesele peab alati jääma see vaba võimalus valida, kuidas ta soovib oma otsuseid teha.

"Aga ma usun, et oleks tark iseenda jaoks selgeks mõelda, mis need minu elu põhiväärtused on. Ja kas ma eelistan elada ratsionaalsuse või hoopis emotsionaalsuse poole peal või leian ma hoopis mingisuguse kesktee."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.