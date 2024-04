Minu kultuurielamus | Karl-Martin Rammo ja "Viini veri"

Alustuseks meenutas Rammo Rio olümpiamängude avamist aastal 2016 ning tõdes, et olümpiamängude avatseremooniad on ühed grandioossemad kultuurisündmused üldse. Rio olümpiamängude avamine oli Rammo jaoks eriline, sest ta sai võimaluse Eesti lippu kanda.

"Seal ma mitte ainult ei kogenud seda sõud, vaid olin ka osa sellest. See oli meeletu elamus ja see jääb kindlasti mulle eluks ajaks meelde," rääkis ta.

Sportlasena palju ringi reisiv Rammo püüab igas riigis viibides ka kohalikust kultuurielust osa saada. "Ma olen lapsest peale Eestis teatris käinud ja erinevates koorides laulnud. Minu vanemad on seisnud selle eest, et ma kultuuri tarbiks ja seda kasvatust olen ma endaga kaasas kandnud, ükskõik, kus ma viibin. Näiteks viimati juhtusin vaatama muusikali "Chicago" ja see oli loomulikult see väga tore ja võimas, aga paratamatult kõrvutan alati Eestiga ja ma julgen küll väita, et meie teatrikultuur ja muusikakultuur on väga-väga kõrgel tasemel."

Eesti viimase aja teatrielamustest tõi Rammo esile Vanemuise teatris nähtud opereti "Viini veri". "Ma tõstaks eriti esile selle lavastuse tõlke eesti keelde. See oli väga humoorikas ja selline naelapea pihta sõnaseade. Igal juhul hea meelelahutus. Mina ütleks küll kõva häälega välja ja julgustaks kõiki inimesi, et minge teatrisse – see on maailmatase, mida me Eestis näeme."

