Minu kultuurielamus | Kristi Saare ja Agust D

Agust D andis eelmisel kevadel välja sooloalbum, millele järgnes maailmatuur. "Kahjuks see maailmatuur hõlmas ainult Ameerikat ja Aasiat, nii et tuuri vaatamiseks tuli mul sõita Soome ja vaadata kinos kontsertülekannet, mis tuli Jaapanist," rääkis Saare, kes tunnistas, et oli varem kinokontsertide skeptik, kuid saadud kogemused on teda ümber veennud.

"Eeldus on, et inimesed on kinosaalis vaiksed, aga nendel seanssidel on saalis ikkagi fännid – nad elavad kaasa, nad laulavad kaasa, nad plaksutavad kaasa, nii et seda kogemust on seal kõvasti. Ja kinokontserdid on ju nii filmitud, et sa näeksidki päriselt seda artisti, koreograafiat, lava-show´d," kiitis ta.

Saare sõnul ei ole ta varasemalt suur hip-hop muusika austaja olnud. "Aga Agust D muusika on just sõnade sügavuse tõttu väga huvitav. Ta räägib väga palju depressioonist, läbipõlemisest, kuulsusega kaasnevatest raskustest kuni selleni välja, mis mured on meil kapitalismiga. Sõnadest arusaamine on väljakutse, sest ta laulab ju korea keeles ehk siis tuleb laulusõnad ise üles otsida ja tõlkida. See on üsna süvitsi minek, et seda muusikat nautida. Ja kuna sa oled selle aja võtnud, siis hiljem kuulates on meeles, millest ta laulab ja sa elad palju teadlikumalt muusikale kaasa," tõdes Saare, kes kuulab muusikat pea kogu aeg ja teeb playlist'e erinevate meeleolude jaoks.

"Agust D muusika on pigem selline, et kui sul on natukene kurb tuju, natuke on raske, siis sa paned selle muusika peale ja see on lohutava sõnumiga – lõpuks läheb ikka natuke paremaks," selgitas ta.

