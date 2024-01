Minu kultuurielamus | Taavi Kotka ja ooper

"Kui keegi oleks 20 aastat tagasi mulle öelnud, et ooper on sinu maailm, ma oleks ta välja naernud," tõdes Kotka, kes on ooperiga sõbraks saamise seitsmesse etappi jaganud.

"Esimene etapp on see, mida iga inimene on kogenud, kes vähemalt korra on ooperis käinud – see on igav, see on aeglane, uni tuleb peale. Ütleme ausalt, et kui seal vaheajal ei saaks klaasi konjakit, siis oleks see ikka täiesti mõttetu ja loomulikult enam tagasi ei tahaks minna," selgitas Kotka ning lisas, et teise etappi jõuavad need, kes on ikkagi mingil põhjusel sunnitud teist korda ooperisse minema. "Siis sa avastad, et tegelikult on Puccini ja Verdi päris okei – seal on ikkagi mõned aariad, mida saab kaasa laulda ja see vaheaja konjak hoiab sind jätkuvalt teravana."

Kolmandale tasemele jõutakse siis, kui kuulatakse sama ooperit teist korda. "Siis on see korraga hoopis teine teos ja hakkab sulle järjest rohkem meeldima. Kolmandal ja neljandal kuulamisel hakkab tunduma, et põhimõtteliselt võiksin seda iga päev kuulamas käia. Sa hakkad tajuma erinevate lauljate taset, hakkad mõttes juba vaikselt kritiseerima. Aga peamine – su sees käib selline nõks läbi, et ooper ei ole enam piinlemine. See on tõesti nagu lumelauaga sõitma õppimine – esimesed kaks päeva on vaja ära kannatada ja pärast on väga lahe," rääkis ettevõtja.

Neljandal tasemel avastas Kotka enda jaoks Eesti ooperid. ""Cyrano de Bergerac" on jumala lahe ooper ja väga äge lugu! Neljandal tasemel sa suudad otsida nüansse nendes erinevates lugudes ja sa kuulad läbi kõik, mis kergematel heliloojatel olemas on. Ja viies tase on siis see, kus ka Wagner hakkab tunduma väga hea ja sa oled tõesti suuteline seda kuulama ja aru saama, kui sügav ja mitmetahuline see looming on."

Kuuendal tasemel julgeb ooperisõber hakata arvamust avaldama. "See on see, kui sa paned kaabu pähe ja salli kaela ja hakkad pidama blogi ooperite kohta ja ja sul tekib mingi jälgijaskond. Õnneks see jälgijaskond on sinust noorem ja tõelised ooperifännid seda ei loe, mistõttu ei juhtu midagi hullu, kui sa seal täiesti segast ajad," muheles Kotka, kes enda sõnul hetkel veel kuuendale tasemele jõudnud ei ole.

"Tase seitse on – nimetame seda Neeme Kuninga tasemeks – see, et sa ise oledki ooper," lisas ta ning ütles, et tema suurimad ooperielamused pärinevad New Yorgist.

"New Yorgis käies proovin saada oma graafikusse alati niisuguse augu, et ma jõuaks käia MET-is (The Metropolitan Opera – toim). Tuleb küll tõdeda, et kõik see, mis ei ole laval, on seal päris kohutav – sellist glamuuri nagu meil siin on, et lähed Estoniasse, annad riided ära, seal ei ole. Inimesed istuvad jopedega, mõnel külastajal on koer kaasas, šampanjat antakse plastklaasidest. Aga laval on tase ja kvaliteet maksimaalne," kirjeldas Kotka.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.