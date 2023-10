Minu kultuurielamus | Marju Kõivupuu ja Baltic Sea Philharmonic

"Selle kontserdi eripära on see, et kõik sünnib kohapeal – orkester on saanud kuulsaks selle poolest, et nad mängivad peast ja püsti seistes. Seetõttu on kontsert laetud niivõrd tugeva muusikalise energiaga, et seda saab kogeda vaid kohapeal," rääkis Kõivupuu.

"Meile tuttava seriaali "Babylon Berlin" ainetel loodud lavaline, isegi teatrihõnguga esitus viis kuulaja ühelt poolt 1920. aastatesse ja teistelt poolt oli see üllatavalt päevakajaline. Sellise sooritusega saavadki hakkama vaid vaimsed, väga hea mängutehnikaga ja väga energilised noored. See raputab su nii läbi, et kui ma oleksin ise vähegi noorem, viskaksin näppu küll," muheles ta.

"Selline kooslus on meie muusikamaastikul väga ainukordne ja kindlasti jätab see jälje meie muusikalukku. Baltic Sea Philharmonic viis mind sajanditagusesse Euroopasse ja samas oli see tohutult sobilik peegeldama ka meie tänaseid probleeme."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.