Minu kultuurielamus | Taavi Kotka kohtumine Arvo Pärdi ja metropoliidiga

"See oli umbes kümmekond aastat tagasi, kui oli Pärdi "Adam's Lamenti" esmaettekanne ja me suutsime suure ettevõtjate delegatsiooniga Istanbuli seda kuulama," ütles ta ja lisas, et kontserdile eelnes ka palju muid tegevusi. "Üks oli kohtumine metropoliidiga ja kui ta ruumi tuli, siis meie delegatsiooni juht marssis julgelt metropoliidi juurde ja surus korralikult kätt."

"Järgmisena tuli Arvo Pärt, kes langes põlvili metropoliidi ette ja puutus sõna otseses mõttes laubaga maad, oli madalam kui muru," meenutas ta ja lisas, et see mälupilt on tal siiani eredalt silme ees. "Selline tunne oli, et meis kui ärimeestes-ettevõtjates ei ole midagi nii püha, et kas on üldse midagi sellist, mille nimel me oleksime valmis põlvili laskuma ja peaga maad puudutama."

Kotka kinnitas, et kontsert see-eest oli väga meeleolukas. "Muidugi suhteliselt kurb teos, ega seal naerda ei ole, aga see puudutas mind nii palju, et kui Tõnu Kaljuste pani pärast heategevusoksjonile originaalpartituuri ja dirigendikepi, millega ta seal juhendas, ning ma teadsin, et ma pean selle saama ja ma sain selle."

"Ettevõtja jääb ettevõtjaks, kui ta ihaleb midagi enda kätte, siis ta peab selle saama," tõdes ta.

