Minu kultuurielamus | Rasmus Rask ja Charlotte Wellsi film "Päikesepõletus"

"See lugu on lihtne. Isa läheb oma 11-aastase tütrega puhkusereisile. Nad lähevad Türki kuurortisse ja film näitabki seda, mida nad seal iga päev teevad – võtavad päikest, käivad ujumas, söövad, vaatavad teisi inimesi. Ega seal filmis rohkem midagi ei juhtugi, aga seda enam hakkavad sinu enda peas erinevad mõtted tekkima. Mida aeg edasi, seda rohkem tekib tunne, et see on ikkagi selle isa lugu, mitte tütre lugu," rääkis Rask.

"Mingil hetkel tekkis tunne, et mul on mure selle isa pärast, et mis sellest mehest saab. Oli tunne, et see on nende viimane reis. Ma mõtlesin selle peale, mis on need hetked, kus toimub nii-öelda minnalaskmine või irdumine. Ma ei saanud tegelikult aru, et miks – tal on kõik olemas," jätkas ta.

Film "Päikesepõletus" on vaadatav Jupiteris ning Rask soovitas seda neile, kes on tüdindenud Barbie-tüüpi filmidest.

"Minu meelest on see nii ehe kontrast, kuidas ühes filmis väga nappide vahenditega luuakse nii suur ja sügav maailm. Teises filmis püütakse sulle poolteist tundi lusikaga sööta sõnumit, millest sa juba esimese viie minuti jooksul aru said."