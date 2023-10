Maria Arusoo: Islandil on kunst igapäevaelu osa

Kaasaegse Kunsti Eesti keskuse juhataja Maria Arusoo sõnul on väikesest sõprade kogukonnast alguse saanud festivali näol tegu ühe vanema ja kesksema kunstifestivaliga Islandil. "Nüüd toimub festival juba 11. korda ja see on aastatega kasvanud ja muutunud ka rahvusvaheliseks," märkis ta.

Kaks aastat tagasi toimus avalik konkurss, kus kõik rahvusvahelised kuraatorid võisid välja pakkuda oma ideid. "Me kaasaegse kunsti keskusega kandideerisime ja saimegi võimaluse festivali teha. Me võtsime hästi teadlikult Baltikumi fookuse. Meie jaoks oli oluline tulla siia paljude Eesti kunstnikega, aga ka kunstnikega Lätist, Leedust ja Soomest," rääkis Maria Arusoo.

Arusoo sõnul on imeline Islandil festivali teha olnud. "Nii Eesti kui Islandi kunstiväljad on mingit pidi hästi väiksed, aga tegelikult, kui sa hakkad kaevuma sinna sisse, siis on need tohutult aktiivsed ja põnevad. Ja sellises väikeses saareriigis hoolitakse kunstist ja kultuurist tõesti laiemalt," rääkis ta.

"Põhimõtteliselt kehtib seesama nali, mis islandlaste kohta räägitakse, et sa räägid bussijuhiga juttu ja tuleb välja, et ta on bussijuht, muusik ja kunstnik või bussijuht, poeet ja kunstnik. Islandlaste jaoks on see festival oluline, aga ka kunst, luule, muusika laiemalt. Seda armastatakse nii palju, et see on justkui osa identiteedist, osa argipäevast," rääkis Arusoo.