Pille-Riin Purje emast valmis lavastus: see on unistuse täitumine

Kuressaare teatris esietendus 26. oktoobril Tiit Palu lavastus "Unistus", mille keskmes on teatrivaatleja Pille-Riin Purje ema Ester. Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus tunnistas Purje, et emast valminud lavastus on tema jaoks unistuse täitumine.

Näidendi tegevus toimub peamiselt 1947. aasta kevadel Kuressaare teatris, kus tehakse parajasti proove Hugo Raudsepa komöödiaga "Tagatipu Tiisenoosen". Teatrisse kutsutakse isetegevuse olümpiaadil silma paistnud tehnikumiõpilane Ester Reinart (hiljem Purje).

Pille-Riin Purje ema Ester oli 19-aastane, kui ta Kuressaare teatris oma näitlejateed alustas. 1949. aastal kolis ta mandrile, sest soovis seal edasi õppida.

"Ta läks Tallinnas Draamateatri õppestuudiosse, aga juhtus nii, et tuli see kuulus GITIS-e lend, kus olid Ita Ever, Rein Aren ja mitmed teised. Kahjuks need stuudiolased ei mahtunud enam draamateatrisse. Aga Ester jäi teatrile ikkagi truuks. Ta oli pikka aega Nukuteatris pedagoogilise ala juhataja, nii et minu lapsepõlv möödus ka teatrikulisside taga ja kõige pikema perioodi oli ta draamateatris publiku perenaine. Sellest ametist tundis ta suurt rõõmu," rääkis Purje.

Ester Purje tegi episoodilisi osi ka hiljem, nii mängis ta koos Ita Everiga Draamateatri lavastuses "Teed juuakse kell viis" ning tegi kaasa Raimond Valgrest rääkinud lavastuses "Laul, mis jääb".

"Unistus" võiks Purje sõnul vaatajale mõtlemiseks kaasa anda kolm märksõna: armastus, teater ja aeg. "Me ju teame, et 1946-1947 on küüditamisi selja taga ja ka ees, on raske aeg. Teater on mingis mõttes oaas või pelgupaik," lisas Purje.

See, et lavale jõuab näidend enda emast, on Purje sõnul ikkagi äärmiselt ebatavaline tunne. "Need emotsioonid on väga kirjud ja samas õnnelikud. Minu jaoks on see ka unistuse täitumine."

Kuressaare teatri hetkeseisust rääkides märkis näitleja Markus Habakukk, et teatril läheb hästi. "Ma arvan, et Kuressaare teatril läheb täpselt nii hästi, nagu sel minema peaks. See on väike teater, saare peal, nagu väike paradiis, nagu oaas. Need inimesed, kes sinna jõuavad, nad on alati tänulikud," ütles ta.

"Ma ei saa siin ka objektiivne olla, sest olen ikkagi ema poolt saarlane ja minu südames on Kuressaare teatril eriline koht. Mulle meeldib kõige rohkem, kui teater tegeleb kohalike teemadega, Saaremaa kirjanikega. Mina hoian Kuressaare teatrile alati pöialt," lisas Purje.