Kuressaare teatris jõuab publiku ette Üllar Saaremäe uuslavastus

Kui etendus algab peale kohe puskari võtmisega ja laval ripub ka püss, siis võib järgneva 2 tunni jooksul vist kõike oodata. "Sinna vahele mahuvad kõik teemad, millest inimene mõtleb. Tulles isa matustelt ja arutades Jumala olemasolu üle, armastuse üle, venna armastuse üle, võib olla ka vihkamise üle," selgitas lavastaja Üllar Saaremäe.

Saaremäel on iiri näitekirjaniku Martin McDonaghi loominguga oma suhe. 25 aastat tagasi mängis ta näiteks ise just selles samas lavastuses kirikuõpetajat. Ja tegelikult on "Üksildane lääs" juba kolmas kord tal Martin McDonaghi loomingut lavastada. Ta tunnistab oma kiindumust Iirimaa vastu ja on ise ka lavastuse n-ö sünnikohas kohapeal käinud.

"Ma olen käinud Connemaras mitmeid kordi ja seal samas külakeses, milles tegevus toimub, ka seal mitmeid kordi. See on olnud üks tundmatu koht, mille McDonagh oma näidenditega kuulsaks on teinud ja seal käib väga palju turiste. Et vaadata, kus kirikuõpetaja ringi siis kõndis ja kuhu ta maetud on. Ja tõesti seal on isa Walshi haud. Näitemängus on tegelase nimi küll Welsch," selgitas Saaremäe.

Lisaks Kuressaare teatri näitlejatele Markus Habakukele, Jürgen Gansenile ja Tanel Tingile on laval ka Luisa Lõhmus – ja seda juba teise lavastusega järjest Kuressaare teatri laval. "See tähendab, et mul läheb väga hästi. Et saada vabakutselise näitlejana ühelt kutseliselt teatrilt järjest rolle on lihtsalt rõõm," sõnas Lõhmus, kes tunneb ennast Kuressaare teatri laval enda sõnul juba koduselt.

"Üksildane lääs" esietendub 7. märtsil.