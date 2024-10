Kuressaare teatris esietendub Bengt Ahlforsi näidend "Kõndida vee peal"

Kuressaare teatris esietendub soomerootsi dramaturgi ja lavastaja Bengt Ahlforsi näidend "Kõndida vee peal", mida on varasemalt mängitud vaid Helsingi Linnateatris. Esmakordselt lavastab selle Eesti teatripubliku jaoks Jaak Allik ning oma kunstnikukarjääri esimese lavakujunduse tegi lavastusele Estookin.

See etendus, mis tänasest Kuressaare teatrilaval publiku ette tuuakse, on oma aega oodanud ja nüüd jõudis kätte see õige aeg.

"Tüki tõlkis minu väga hea sõber Ülev Aaloe minu 70. sünnipäevaks. Nii et ta on olnud minu portfellis paraku seitse aastat ja Ülevit ei ole enam meie hulgas," ütles lavastaja Jaak Allik.

"Kõndida vee peal" läheb oma tegevuses sisse Soome kirikuellu, täpsemalt ühe piiskopi valimise perioodi. Lavastaja sõnul on tegemist sügava sisuga looga süüst, vastutusest ja armastusest. Autor ise on seda lugu nimetanud psühholoogiliseks trilleriks.

"Ta esitab selles tükis raskeid küsimusi, kuid ei taha anda neile vastuseid. Tükk jätkub teise vaatusega, mida ei mängita. Räägitakse väga erutavatest teemadest. Üks lause kordub siin kogu aeg, et me peame kandma kõige eest vastutust, mis me oleme teinud," ütles Allik.

Teatrijuht on seekord näitlejana ka laval. Piret Rauk usub, et vaatamata sügavale sisule leiab see tükk publiku üles.

"Repertuaari mõttes, et kui suvi oli meil publikut naerutav, siis kindlasti ei saa selle reega sõita lõpmatult. Ehk et ta kindlasti on hoopis midagi muud ja hoopis midagi teistsugust," ütles Kuressaare teatri juht Piret Rauk.

Lavastaja Jaak Alliku jaoks on aga selle lavastuse lavale toomine 26. ja Kuressaare teatris kolmas.

"Ma olen praegu omateada Eesti kõige vanem lavastaja ja et kõige vanem lavastaja on saanud sel aastal teha kaks väga huvitavat näidendit professionaalsete näitlejatega," ütles Allik.

Laval on Piret Rauk ja Tanel Ting Kuressaare teatrist, oma kunstnikukarjääri esimese lavakujunduse tegi sellele lavastusele Estookin.

"Kõndida vee peal" esietendub Kuressaare teatris 3. oktoobril.