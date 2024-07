Kuresaare teatri suvelavastus "Kahe isanda teener" etendub Oti mõisa õuel

Tänavuse suvelavastuse pealkiri "Kahe isanda teener" ütlebki kogu tüki sisu ära – üks mees tahtis paremini elada ja otsustas salaja hakata kaht isandat teenima. Sander Pukile on see Kuressaare teatri koosseisulise töötajana esimene lavastus. Ta võttis kohe ka vastutuse, sest mugandas originaalteksti saaremaalisemaks

"Tehes autorile au, me mitte ei ole lihtsalt jälginud tema teksti, vaid oleme jälginud tema teksti struktuuri ja muutnud seda meie ajale ja kohale sobivaks," lausus Pukk. "Me räägime mugandusest 90 protsendi ulatuses!"

"See on tõesti selle komöödia puhul see kõige raskem punkt, et kui naljakas ei ole, siis on ebaõnnestunud, aga mulle tundub, et seekord on meil ikka väga hästi õnnestunud!" sõnas Kuressaare teatri näitleja Jürgen Gansen.

Kuressaare teater on viimastel aastatel oma suvetükkidega rännanud mööda Saaremaa erinevaid kohti. Teha tänavu teatrit Oti mõisaõuel, oli kollegiaalne otsus.

"Ma tean seda paika juba oma lapsepõlvest saadik," ütles Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi. "Ja siis me rändasime mööda Saaremaad veel ringi, aga nende selline vankumatu otsus, et seda tuleb teha siin, oli kindel ja täna me siin oleme."

Kuressaare teatri suvelavastused on olnud menukad ehk neid on mängitud veel ka järgmisel aastal, enne uut suvelavastust. Kas "Kahe isanda teener" ka aasta pärast siin võib tegutseda, selgub varsti. "Seda näitab viimane etendus!" sõnas Mägi.