Kuressaare teatris lavale toodav "Ristumine peateega" on ikka aktuaalne

Kuressaare teatri tänavuseks suvetükiks on Jaan Tätte ligi 30 aastat tagasi kirjutatud näidend "Ristumine peateega", kus lahatavad probleemid on elulised ka tänapäeval.

Kolmapäeval käisid Kuressaare teatrilaval veel viimased lihvimised ja täpsustused homseks esietenduseks. Jaan Tätte poolt kirjutatud "Ristumine peateega" on ajas muutunud Eesti teatriklassikaks, mida lavastatud kümneid kordi nii Eestis kui välisriikides ja mis pandud ka filmi sisse.

Lavastaja Sander Pukk mitmeid tõlgendusi aga ei pelga.

"Mul ei ole mälu nii hea, et ma saaksin järgi teha seda, mida tegi teine lavastaja, teised näitlejad. Kui tuleb saali inimene, kes on seda filmi vaadanud väga tähelepanelikult, siis ma usun, et tal saab olema väga huvitav, et milliseid valikuid me teinud oleme," sõnas Pukk.

Tõsi, seda ütles lavastaja küll, et 30 aasta tagust lugu on autori nõusolekul pisut kaasajastatud.

"On mõningad sidepidamise vahendid, mis toona, kui see näidend kirjutati, olid olemas, aga olid tavainimesele haruldased. See probleem tuli meil tõesti lahti harutada ja seda me tegime. Ka autor andis oma nõusoleku, et me võime seda teha nii nagu me lahenduse leiame. Ja Dollaritest on ka saanud eurod."

Veel on selle tüki eripäraks Kuressaare teatris see, et esmakordselt oma pika näitlejakarjääri jooksul mängib Kuressaare teatri laval saarlane Indrek Saar

"Meie lugu on jälle omamoodi. Kuigi jah, probleemkäsitlused on samad. Ikka see sama, et mida me tänapäeval teeme selle nimel, et tagada endale heaolu - mis iganes standard see kellegi jaoks on," ütles näitleja.

Kaks aastat on erinevate asjaolude sunnil Kuressaare teater suvetükke mänginud oma statsionaarses teatrisaalis. Järgmiseks aastaks lubatakse kindlasti leida taas mõni teatriväline paik.

Nii nagu Saaremaa ooperipäevad tutvustavad aasta ette järgmise aasta plaane, nii annab ka Kuressaare teater järgmiseks aastaks lubaduse välja.

"Lugu võiks olla seotud Saaremaaga ja kahe tuntud kirjanikuga, kes kunagi 1920. aastal siin lõbusalt suvepuhkust veetsid," sõnas Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.