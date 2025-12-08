X!

Kuressaare teatri uus monotükk avab ausalt noorte suhtumist õppimisse

Foto: Mari-Liis Nellis
Kuressaare teater on tänavu sügisel välja toonud kaks tavapärasest pisut erineva suunitlusega ehk teismelistele mõeldud lavastust. Samas saab ka eakam teatripublik läbi nende lugude end kurssi viia noorte tänaste probleemide ja muredega õppimise ja koolikiusu kohta.

Kui reeglina peab teatrisaalis laval toimuvat jälgima viisakalt vaikselt, siis Jürgen Gansen oma monotükis "Hinnete pärast õpidki" suhtleb otse saalis oleva publikuga aktiivselt.

Lood ja mõtted, mida näitleja laval esitab, ongi noorte endi mõtted õppimisse suhtumise ja elutarkuste kohta. Neid korjasid autorid Karl Koppelmaa ja Jürgen Gansen ise koolidest, nii õpilastelt kui ka õpetajatelt.

"Minule endale, kes ma lõpetasin keskkooli natuke rohkem kui 15 aastat tagasi, on ikka väga suur üllatus, kui muutunud see on. Ja seda ei teadnudki ma enne, kui noortega sai ise otse räägitud," ütles Kuressaare teatri näitleja Jürgen Gansen.

Täna esietenduva koolikiusu puudutava lavastuse jaoks peab olema valmis hingesoppi puudutavaks tõetruuks ja kohati karmiks emotsiooniks.

Lavastaja Sander Pukk on Soome autori Mari Kujanpää poolt jutustatud 14-aastase koolikiusamise kätte jäänud Malva läbielamised väga tõetruult lavale toonud.

"Teda kiusatakse ükskõik millisel moel, tõepoolest seda pole silmaga näha ja see võib viia tagajärgedeni, mis on väga traagilised," ütles Kuressaare teatri lavastaja Sander Pukk.

"Kindlasti on see tükk, mida on valus vaadata neile, kes seda kuidagi kogenud on või ka kõrvalt näinud," sõnas Gansen.

Kuressaare teater on tunnetanud Eesti teatrimaailmas just noortele suunatud lavastuste kasinust ja plaanib seetõttu lisaks koduteatri lavale hakata neid mängima edaspidi ka mujal Eestimaal.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

