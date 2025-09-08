Kuressaare teatri uus lavastus "Ballaad" rändab publikuga saalist saali

Kokkuvõttes näeb teatrikülastaja kõigi nelja saali tantse. Kogu trikk seisneb selles, et kõikides saalides on täpselt ühe pikkusega tantsud ja siis liigub publik järgmisesse saali edasi ning tantsutrupp tantsib jälle sama tantsu juba uuele publikule

"See on müsteerium ja kõige suurem müstika minu jaoks on see, kuidas korraldada publiku liikumine valutult kõigi nende saalide vahel, sest kõik toimub üheaegselt. Selles lavastuses jutustatakse igas saalis mulle lugu. Need lood on minu jaoks arusaadavad ja see on harukordselt võluv," ütles Kuressaare teatri juht Piret Rauk.

Väljakutse on see teatrile ka tehniliselt. Teatri valguskunstnik Tarmo Matt istub oma heeblite taga ja juhib valgust ning heli korraga kõigis neljas saalis, ilma et ta ise üldse näeks, mis saalides toimub.

"Selles mõttes on tehniliselt keeruline, et neli ruumi jooksevad kõik korraga ühest seadmest ja ma ise ei näe ühtegi ruumi sellel hetkel, aga me oleme kõik väga täpselt ära ajastanud," ütles Kuressaare teatri valguskunstnik Tarmo Matt.

28 tantsunumbriga lavastus "Ballaad" on inspireeritud Jaan Tätte luuletusest "Ballaad nr 2". Lavastuse jaoks on muusika kujundanud Sander Mölder. Ligi kaks tundi kestvas tantsuetenduses tantsib kaheksa aastat tegutsenud tantsutrupp Lips. 17 tantsija kostüümid kujundas Piret Puppart.

"Kõik on uued tantsud, tehtud selle etenduse jaoks. Loo jutustamine läbi kehakeele on kordades raskem kui sõnadega. Aga meie eesmärk on ikkagi mitte minna liiga abstraktseks, et see ei oleks liiga kunst. Ma arvan, et me oleme piisavalt arusaadavad selles, mida me teeme. Me lihtsalt üritame kehakeele, muusika ja valgusega info edasi anda," ütles tantsutrupi Lips kunstiline juht Juhan Kanemägi.